林漿紙大廠華紙(1905)受惠需求轉強及漲價效應，2021年首季獲利登近2年半高點，在訂單後市能見度高、未來數月產能已滿載，公司對營運後市審慎樂觀。由於原物料行情上漲趨勢未見停歇，法人預期漿價將持續反映成本續揚，增添營收成長動能，惟須留意成本上漲壓力。

華紙股價4月底觸及28.5元、創20年10個月高點，隨後受台股震盪加劇影響高檔拉回，17日下探18.15元，半個月急跌36％，近日止跌穩步回升，今（31）日開高勁揚6.71％至25.45元，截至維持逾2％漲幅，領漲造紙族群。不過，三大法人上周合計仍賣超3779張。

華紙首季合併營收54.77億元，季增8.22％、年增20.08％，創2年高點。毛利率11.54％、營益率2.04％，分創3年及2年高點。歸屬母公司稅後淨利0.94億元，季增達6.2倍、較去年同期虧損1.17億元大幅轉盈，每股盈餘0.09元，雙創近2年半高點。

華紙4月自結合併營收19.37億元，月減6.45％、仍年增18.11％。累計前4月合併營收74.14億元、年增19.56％，創同期次高。發言人陳瑞和指出，營收較3月下滑，主因部分產線設備進行歲修影響，5月起產能已全開，且訂單需求仍然強勁，未來幾個月產能已滿載。

陳瑞和指出，國際木片價格持續上漲，預期將使短、長纖漿價本季再漲逾200美元，且木片期貨價格未來6～12個月看漲達3～4倍，紙品價格估將跟進上漲。預期漿價在暑期前將在高點盤整，之後至第四季將持續上漲，可能到明年首季才會到達高峰。

而台灣本土疫情升溫，三級警戒影響廢紙回收量，致使國內廢紙價格面臨上漲壓力，加上國外廢紙價格上升，海運費亦受海運缺櫃影響上漲，華紙為反應成本，原計畫視情況斟酌再調漲紙品價格，但受疫情影響而暫緩，法人認為短期須觀察成本上漲壓力無法轉嫁的影響。

由於全球新冠肺炎疫情反覆、無法掉以輕心，華紙表示將持續留意市場趨勢，專注於非塑產品與食品包裝材料的全球行銷與拓展，並在全循環經濟的經營理念下，開發更多纖維材料產品，以提升產品多樣性、壯大市場競爭力，降低營運受原物料價格波動影響。

此外，隨著碳稅、碳權成為全球經濟新制約，華紙早已形成林漿紙一貫的固碳產業鏈，在兩岸植林面積廣達3萬公頃、相當於台北市大小，擁有相當可觀的碳匯資產，若要計算碳權或進行碳交易，對華紙而言將是未來一大優勢。

(時報資訊)