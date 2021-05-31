台聚(1304)、亞聚(1308)長線看好太陽能市場長期展望樂觀，加上古雷一貫產進度也持續進行中，今股價連袂走揚，台聚一度衝上漲停，其後儘管打開，也有近6%的漲幅，亞聚亦強勢大漲約2.5%。

台聚預估6月EVA價格將大致維持5月水準，由於今年前4月中國太陽能僅裝機7-10GW，而市場仍預估2021年全球裝機量將達158GW、年增14%下，太陽能膠膜業者期待太陽能裝機需求在2H21後來居上，故在5~6月便積極增加EVA採購量、回補庫存，再新產能部分，儘管揚子石化、延長中煤榆林皆已在5月產出EVA合格品，但尚未穩定量產，故短期影響有限。

太陽能市場長期展望樂觀，惟短期仍需觀察需求變化，近期裝機進度落後，市場出現下半年趕工而導致EVA缺料的預期，亞聚認為，目前各級EVA大概都在2,500-2,600美元之間高檔盤整，後續就看新產能跟需求的狀況，6月看起來行情沒太大變化，就看太陽能下半年是不是真的有比較明顯成長。

亞聚也表示，塗覆級EVA與太陽能級、發泡級價差已不明顯，但長期而言塗覆級門檻較高，會是亞聚長期發展的目標，但會視市場的狀況短期做微調，如第一季發泡及價格較高，因此減少塗覆級的產量。

另外，由於台聚、亞聚均有投資古雷一貫廠，目前進度如預期，PP工廠已於第二季投產；工廠預計第三季投產；油裂解廠預計第四季投產；EVA工廠則預計明年第二季到第三季投產；主要是因高壓釜設備交付進度延誤，另外，台聚與亞聚預計以70比30合資投資EVA銷售公司。

(時報資訊)