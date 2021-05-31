台灣花旗銀行證實，敦化分行1名行員及另1名在其他辦公大樓的內勤員工確診新冠肺炎，對此已匡列與確診員工密切接觸者，並於第一時間通知相關人員，提供相關人員必要協助。由於早已啟動分組上班模式，分行目前由另一組員工服務，分行營運不受影響。

台灣花旗表示，為保護員工及客戶健康，在接獲通報當日立即採取多項緊急措施，包括第一時間進行分行及辦公場所全面清潔與消毒作業，通知相關接觸同仁居家辦公、並做好自主健康監測，同時提供同仁關懷及協助，目前同仁身體狀況良好。

台灣花旗強調，員工、員工家人、客戶和社會大眾的健康安全為最重要考量。從去年疫情爆發以來，即積極採取多項高規格的防疫措施，包括持續實施異地辦公、居家辦公及分組上班，要求同仁在辦公室內需佩戴口罩，禁止聚集用餐，避免實體會議等防疫措施。

同時，台灣花旗提供有薪新冠肺炎疫苗接種假每劑2天，鼓勵員工於自費疫苗接種再度開放時施打疫苗，降低疫情傳播機會。辦公場所及分行不定時加強消毒及清潔，分行也持續進行量體溫、手部消毒並提醒客戶保持社交距離。

台灣花旗表示，在全國疫情三級警戒之際，將持續遵照指揮中心防疫規範強化各項防疫工作，以保障大家健康，持續提供客戶服務。為降低接觸風險，鼓勵客戶使用花旗行動生活家App或花旗網銀進行交易，透過零接觸的金融服務保護自己。

(時報資訊)