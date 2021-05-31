傳產持續強攻，台股挑戰重回17000點！儘管台灣本土新冠肺炎疫情未止，確診人數仍是居高未下，但台股如同美股，在資金行情熱燒下，台股指數延續上周五強攻走勢，今天以高盤開出，水泥、玻璃、鋼鐵及航運類股依舊是盤面多頭力捧的主角，中小型也是各自表述，盤中包括：友達(2409)、康控-KY(4943)、晶宏(3141)、通嘉(3588)、世芯-KY(3661)、長園科(8038)、雅博(4106)、宅配通(2642)、彩晶(6116)、富喬(1815)及嘉里大榮(2608)等盤中股價強攻漲停板，宣布與衛福部簽訂新冠肺炎疫苗供貨合約的高端疫苗(6547)則因引發市場爭議，盤中股價被打至跌停板，成為盤中唯一跌停鎖住的股票，連帶大股東云辰(2390)股價也同步逆勢重挫。

在傳產類股當家助攻下，台股指數開高走高，站上17000點，截至約13時止，加權股價指數約16993.76點，大漲122.90點，成交量約4,741.51億元，OTC指數為201.43點，上漲0.78點，成交量約561億元。

今天盤中上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲4.58%，其次是光電類股及鋼鐵類股，分別上漲4.56%及3.17%，表現較差者為生醫類股、化生醫類股及其他類股，其中生醫類股下跌1.6%，化生醫類股下跌0.49%，其他類股下跌0.47%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲2.52%，表現最差為生醫類股，下跌2.59%。

就技術面來看，上周台股持續上演反彈行情，終場加權股價指數以16870.86點作收，累計一周上漲568.8點，漲幅約3.49%，周K連二紅，日均量為4815.8億元，櫃買指數也同步反彈，OTC收盤指數為200.65點，累計一周上漲9.78點，漲幅約5.12%，周K連二紅，日均量約652.13億元；今天台股在傳產類股持續強攻下，指數開高走高，順利站上17000點關卡；連兩周止跌反彈的台股今天持續大漲，順利站上各均線，目前短線技術面多方居於上風，指數續呈震盪挺升態勢，參考去年10月類似技術面結構，15159點極可能為波段修正低點，且此波反彈有機會挑戰最近一波高點附近(5月10日17304點)，若本周指數持穩於月線之上，20日MA下周可望翻揚向上形成下檔支撐。

分析師表示，上周指數上漲568點，突破月、季線反壓，重回各期均線之上，周線連二紅。考量台灣新增本土確診人數趨緩，疫情的利空淡化，加上政府推動紓困4.0方案，協助企業度過難關，且上市櫃公司第二季獲利持續成長，目前台股本益比處於16倍的歷史中下緣，且技術線型轉佳，建議可擇優布局，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、新能源車、紡織、航運及金融等族群。

(時報資訊)