東和鋼鐵(2006)最新開出的6月上半月H型鋼價格續漲，每公噸漲800元。東和鋼鐵受惠漲價效應，本季營收可望攀高，獲利亦可望比第一季增長，全年營運樂觀。

東和鋼鐵4月營收創高。4月受惠需求保持暢旺，H型鋼等產品報價走揚，單月營收50.71億元，創歷史新高，年增達46.65%。前4月營收179.39億元，年增37.2%，創同期新高。

展望5月，法人預期，在需求暢旺且第二季以來型鋼、鋼筋產品報價持續調漲，東鋼5月營收有望再優於4月，改寫新高紀錄。展望第二季，法人預估，隨著型鋼報價調漲，東鋼第二季毛利率、獲利有望較第一季成長，也將比去年同期續揚。

回顧第一季，受工作天數減少影響稼動率，以及原料成本2、3月急速上升，公司鋼筋產品利差略受影響，東和鋼鐵第一季毛利率17.48%，稅後淨利14.83億元，EPS 1.38元，均較去年第四季略減。

法人預期東鋼第二季營收挑戰新高，獲利比第一季成長，全年營收將創新高，受惠鋼價走揚，本業續旺，且在減資效應下，今年獲利預估將再明顯優於去年，也將創下歷史新高紀錄。

(時報資訊)