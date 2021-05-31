台股開高走高大漲200餘點，生醫族群今日由血氧計題材個股上演個人秀，優盛(4121)、雃博(4106)鎖在漲停板，疫苗、檢測族群全面下修，高端疫苗(6547)鎖在跌停板、母公司基亞(3176)跌幅也在9%以上；檢測題材的亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)等紛紛下跌，上市櫃生櫃指數齊跌，其中上櫃生醫指數跌幅在2.64%，成為盤面上最為弱勢的類股。

泰博利多消息疲乏，今日也壓在平盤下方。泰博原本要出貨日本的血氧機，已緊急調配會先供應台灣，目前庫存量約8萬台，將先提供政府機關、各級醫院及通路緊急拉貨，也已經增產因應此波急單需求，增產部分將在六月初即可完成供。

保瑞近期股價不停下修，今日多頭依然不振，股價跌幅在4.5%以上，保瑞指出，首季是營運的旺季，訂單量較高，第二季、第三季的營運則多屬平穩，因此公司也會利用這個時候進行設備歲修保養，目前公司運營與訂單狀況一切正常，4月自結EPS 0.89元。

(時報資訊)