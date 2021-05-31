據最新實價登錄揭露，今年第一季，北屯區的慧明幼兒園及周邊共約776.6坪的土地，被法人單位合計以總價6.23億收購，成為台中近一年來，繼兩間愛子幼兒園分別被順億營造、遠雄建設買下後，第三起總價破億的幼兒園相關交易。經查該幼兒園及周邊土地的買家，即是上市代銷海悅及海心、豐潤等相關企業，由於海悅集團先前已數度購入台中精華區土地，如今再度重金獵地，可見代銷龍頭對深耕台中房市頗具企圖心。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近期台中三樁億級指標幼兒園相關交易都在北屯，人口增長快速、幼兒數充足，所以承租的幼兒園招生穩定，仍持續營業中，因此交易和少子化關聯不大。倒是這幾筆建物屋齡都較高，正好具備「土地面積大、可危老重建、養地可收租」等三大優勢，讓開發商趨之若鶩，優先搶地卡位。比如本次海悅所購的慧明幼兒園，以及遠雄去年買進的愛子幼兒園總校，均有逾30年屋齡的建物，符合危老門檻，若未來取得容積獎勵重建，可為建商創造更高的效益；而由順億營造購得的愛子幼兒園崇德校，則帶有租約，買家可收租到2024年中，因此養地期間也能坐收租金收益。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中進一步分析，海悅所購的慧明幼兒園及周邊土地，正好位於成熟市區與十四期重劃區之交，不但享有周遭商圈的豐富機能，又可期待重劃區的建設遠景，且該地北側就是重劃區萬坪綠帶，坐擁水湳生態公園、二分埔生態公園等綠地，生活環境舒適；此外，重劃區內的住宅區土地，容積率僅140%，而幼兒園所在的市區住二土地，容積率達220%，利用強度較高，對業者來說更具規劃彈性。

由於十四期重劃區佔地逾400公頃，是台中面積最大的新興開發區，加上重劃區交通動線佳，又有洲際棒球場、台中巨蛋、國一增設台74系統交流道及麻園頭溪整治等利多題材，遂成建商的兵家必爭之地，除了台中在地的惠宇、順天、精銳、陸府、雙橡園等知名業者紛紛插旗外，國建、亞昕、宏璟等外地建商，也都到十四期搶佔一席之地，使十四期的地價水漲船高，目前高標已突破7字頭，條件較佳的土地，平均地價也多落在5、6字頭水位，以取得成本推算，後續推案價碼將從4字頭起跳。

(時報資訊)