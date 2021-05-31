中國大陸五月製造業採購經理人指數（PMI）數據略低於預期，指數到達51，加上市場憂慮廣東新冠疫情會有擴大之虞，故港股在五月最後一個交易日早盤開高走低，恆生指數開漲101點，已到早盤高點29,225點，之後便下跌進行兩萬九保衛戰，早盤收28,978.85點，跌145.56點或0.5%。國企指數則收10,799.46點，漲5.91點或0.05%。

金融股領跌，友邦保險跌破百元大關，收99.05港元，跌4%，是表現最差大型股。匯豐控股失守50港元，收49.35元，跌2.8%。

大型科網股撐盤，美團財報優故買盤積極進駐，早盤飆7.2%，是表現最佳大型股。小米漲1.5%，騰訊漲0.9%，阿里巴巴漲0.6%。另外，京東漲2.5%，快手再創新低，重挫3.5%。

生醫股上漲，石藥集團再飆5.1%，創近3年高點，藥明生物漲4.3%，翰森製藥漲2.8%，復星醫藥漲2.1%，國藥控股漲1.5%，中國生物製藥也漲1.1%。

恆生指數可望上探29,500點，甚至29,800至30,000點，28,800點將可現支撐。

(時報資訊)