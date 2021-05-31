新光鋼(2031)受惠中鋼上半年鋼價逐月調升，下半年鋼價也可望維持高檔，加上公司近年來展開多元化事業布局有成，離岸風電、太陽能等商機挹注，法人看好公司今年出貨量攀高，也將帶動營收及獲利挑戰新高。

新光鋼近年積極布局包括離岸風電、太陽能領域，加上國內公共工程、台商回流建廠等需求提升，全年出貨量預料創新高，達50萬噸。

受惠鋼價上漲，低價庫存效應，新光鋼第一季每股淨利達2元；隨著中鋼上半年鋼價逐月調升，有利第二季營運續揚。全年來看，中鋼預期高鋼價時代來臨；新光鋼可望受惠報價居高不下。法人估，新光鋼今年營收、獲利都將創高。

新光鋼第一季合併營收32.34億元，季增20.07%、年增50.66%，並改寫歷史新高；毛利率18.26%，季增3.82個百分點、年增14.51個百分點；加上業外的金融資產利益2.57億元挹注，稅後淨利6.16億元，季增3倍，EPS 2元。

展望第二季，新光鋼出貨續旺，加上5、6月鋼品報價大幅走高，法人推估，新光鋼第二季營收有望改寫新高、毛利率突破20%，EPS上看2.5元。

展望下半年，公司預期需求可望保持熱絡，價格方面，隨著國際供需結構改善，高鋼價趨勢明確；新光鋼先前採購的在途低價原料庫存超過20萬噸，有利於毛利率、獲利仍具不錯的水準。

今年來看，法人推估，新光鋼全年營收有望達140~150億元，年增超過4成，EPS上看8元，較去年的2.69元倍數成長，同步改寫歷史新高。

(時報資訊)