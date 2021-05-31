美國總統拜登今天矢言，下個月在日內瓦與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）召開首場峰會時，將針對人權問題施壓。

法新社報導，這次與俄國領袖面對面對談，美俄關係正緊繃，堪稱近年來之最，華府如今把目標縮小至建立起足以互相理解、能在某些領域合作上的關係即可。

有關這場排定於下個月16日舉行的峰會，拜登今天在演說中表示：「再過兩週我將在日內瓦與蒲亭總統會面，屆時將闡明，美國將不會坐視任由他侵犯各項權利。」

拜登自入主白宮以來，已對莫斯科當局祭出多項新制裁，聲稱俄羅斯參與攻擊美國資訊科技業者SolarWinds，並重施故技、干預美國2020年總統大選。

除此之外，華府也嚴詞譴責莫斯科當局幾乎毒殺並囚禁知名異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）。

美俄之間的關係趨緊，另一個原因還包括烏克蘭。俄羅斯已經掌控烏國大片領土，近來又派出重兵駐守邊界，大秀軍力。

而另一個焦點則落在俄羅斯支配的白俄羅斯，白俄羅斯先前為逮捕旅居海外的一名反對派人士，迫使一架飛經其領空的客機降落，引發國際社會撻伐。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思(示其)）1100531

(中央社)