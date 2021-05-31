藝人柯震東近來頻開直播，日前還不小心失言表示曾經想娶蕭亞軒，但最愛的前女友是李毓芬，事後他也在IG道歉，「我真的為我的衝動影響別人感到非常非常抱歉」，儘管說不會再直播還是「睡播」寵粉，坦言自己玩過頭，更自爆下巴脫臼導致自己完全無法咀嚼。

柯震東30日先是和好友張立昂、黃宏軒連線，累了便發文問粉絲想不想看他直播睡覺，沒想到有89％的粉絲都投票想看，讓他忍不住直呼：「你們好奇特…」，他也滿足粉絲的期待，儘管直播畫面一片黑，只能聽到他睡覺的呼吸聲，卻引來破萬人觀看。

柯震東事後將影片po到IG上，坦言影片時間長又沒什麼內容，「請謹慎考慮是否進入此影片」，凌晨更崩潰直呼：「到底酪欸頦（台語：下巴脫臼）要怎麼解決…睡播起來直接無法咀嚼。」曬出一排藥袋表示，他只能先吃以前的藥救急，讓粉絲十分擔心。

柯震東半夜下巴脫臼，只好先吃舊藥應急。(圖/翻攝自柯震東IG)

發現自己睡播引起巨大迴響，柯震東又忍不住直呼玩過頭：「睡覺睡到新聞去…公司跟經紀人現在應該爆炸了」，還開玩笑表示：「我還是先不要回他們訊息好了」，再度掀起熱議。

(中時新聞網)