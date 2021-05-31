衛福部台北醫院戶外等待區現況「很簡陋」 醫院發聲明、緊急加設雨遮（戴上容攝）

衛福部台北醫院戶外等待區現況「很簡陋」 醫院發聲明、緊急加設雨遮（戴上容攝）

衛福部台北醫院戶外等待區現況「很簡陋」 醫院發聲明、緊急加設雨遮（戴上容攝）

位於新莊的衛福部台北醫院急診室外，被許多民眾目擊，有許多病患臥床在搭建棚子下，醫療人員身穿防護衣診治，「爆料公社」昨上傳醫護人員救治病患之餘，還得掃除積水。台北醫院今（31）發布聲明，說明戶外等待區，是分艙分流的緊急做法，記者實地到場，現場已加設塑膠布幕將臨時等待區圍起。

記者實地到場，急診室等待區相當簡陋，上方用竹子、鐵皮搭建，四周則用塑膠布團團圍起，隱約可見醫護人員進進出出，另一旁還有計程車行經；附近居民表示，直到今天才圍起塑膠布，前幾天都可以聽到病患咳嗽聲音，據醫院人員透露，是快篩陽性和有病徵的病患，大家都人心惶惶不敢靠近一旁人行道，晚上時會更多病患被送進來。

臉書「爆料公社」昨日有2名網友發文附上影片，「你還在相信政客報數中說的話嗎？什麼醫療資源充足？請問充足需要在外面搭帳篷救治？」影片內容為，5名患者躺在通道棚架下的病床上，接受多名全副防護裝備醫護的治療照護。

另一段影片表示，「幫我們管納稅人的人跟我們說，已經給你們足夠資源，今天只下了一些雨，你們就得不斷掃水，因為他們讓你們在馬路邊救人，我們這些納稅人很對不起你們」；2影片有大批網友留言「醫療資源早就拉緊＂爆＂線了」、「前線自爆還有人要護航無能讀稿政府」等。

台北醫院31日發出5點聲明，第一，本院配合中央流行疫情指揮中心規定，於5月16日即停止與延後非緊急手術、檢查與治療，並採用分艙分流的緊急做法。第二，所有病人於入急診室前一律先採檢抗原檢測，陰性即入急診，住院前一律先接受PCR篩檢，採檢結果為陰性者始得進入病房治療。

第三，等待抗原採檢結果前均於急診室旁的鷹架下「臨時等待區，非網傳之大馬路上」，並有醫護人員即時觀察生命徵象，若病人採檢結果為陽性，則依照傳染病防治法依據病症狀況安排住院隔離。

第四，本院專責收治COVID-19病人床位共72床，無「無法收治病人之狀況」，亦無病人久候之情形，今日本院於帳篷區加設遮雨簾，以維護病人隱私。第五，造成社會觀感及民眾恐慌，本院深感歉意亦虛心接受大眾批評。

(中時 )