國內疫情嚴峻，疫苗成為各界盼望的「解藥」，外界呼籲政府加速疫苗採購，指揮官陳時中昨(30日)說，已與兩家國產藥廠簽訂欲採購疫苗合約。民眾黨發言人楊寶楨昨在臉書對此提出質疑，如果到時國產疫苗不小心沒成功，國際疫苗還被蔡政府卡半天，沒有順利進口、補上缺口，「難道要國人打生理食鹽水嗎？」

對於指揮中心採購疫苗的作法，楊寶楨30日在臉書寫下，政府扶持自家的疫苗產業是好事，但怎麼現在有種硬要闖關的感覺？陳時中指揮官30日下午在記者會上說，「國產疫苗的二期試驗不一定會成功」，但她說，「無法進行三期試驗再緊急授權，已經為有效性、安全性和國際認證與否，增添很多風險了。現在跟我說，連二期都不一定能成？」

楊寶楨指出，這還不打緊，高端疫苗公司接著發布重訊，表示已經與衛福部疾管署簽訂新冠疫苗採購合約，總數一共500萬劑，另附上限500萬劑之後續擴充，此外，聯亞也簽訂了同樣數量的合約，「不是，既然阿中部長都說了，二期試驗不一定會成功，蔡政府還硬要把這未知的數量，『超前部署』算在八月底一千萬劑裡面，這合理嗎？」

最後，楊寶楨更說，「如果到時國產疫苗不小心沒成功，國際疫苗還被蔡政府卡半天，沒有順利進口、補上缺口，難道要國人打生理食鹽水嗎？」

(中時新聞網)