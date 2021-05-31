本土疫情嚴峻，雃博(4106）加入防疫救援陣容！31日捐贈輔仁大學附設醫院6床台灣自主研發之俯臥位ARDS治療氣墊床 Pro-care Optima Prone，提供輔大醫院目前收治的COVID-19 重症患者使用。董事長李永川表示，該氣墊床不僅可協助重症患者進行俯臥通氣治療，增加氧合、降低壓瘡風險，更能減輕護理人員照護患者的負擔。

輔大醫院院長王水深表示，COVID-19 重症病人有些因體重較高，需要更多的護理人員進行照護，相信此新款氣墊床有助於緩解目前醫護人數緊繃的困境。

COVID-19 最主要的併發症之一為急性呼吸窘迫症候群(Acute Respiratory Distress Syndrome，ARDS)，對病患生命具相當程度威脅性，根據美國醫學協會(American Medical Association)出版的《美國醫學會雜誌》(JAMA Internal Medicine)的統計出現COVID-19中度或重度症狀而需要住院的人當中，超過40%的患者出現ARDS的症狀，而所有ARDS確診病患裡，有50%的人不幸死亡。

李永川表示，俯臥通氣治療為目前ARDS的主流治療方式之一，藉由患者每天12-16小時俯臥，肺部將血液灌往通氣較佳的肺泡，協助血液含氧量上升。由於長時間俯臥容易造成身體正面產生壓瘡，需要大量護理人力進行照護，包含5位護理人員協助翻身及每2小時由3位護理人員進行翻面，雖然有助於病人康復，但國內願意採用此治療方式的醫療院所有限，特別是針對新興傳染性疾病的病人。

輔大醫院重症醫學科主任劉偉倫表示，藉由俯臥位氣墊床的輔助，輔大針對COVID-19重症ARDS病人採行俯臥通氣治療時會更方便可行，提高病人存活率，也減輕醫護人員的負擔與壓力。

輔大醫院去年與小智研發設計團隊合作，並由經濟部工業局指導，台灣設計研究院策畫，共同打造模組化智慧防疫病房-MAC WARD (Modular, Adaptable, Convertible Ward), 劉偉倫醫師表示，MAC WARD 以模組化概念，可拆解空運，並根據當地環境需求，於48小時內組裝成防疫病房，也可因應疫情需求快速轉換成ICU 負壓病房，同時配備最新智能化的醫療設備，進一步達到零接觸的防疫照護。

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