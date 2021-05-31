夏月電價明日起跑！台電表示，以去年每戶平均每月用電量約339度計算，在非夏月期間平均每月用電量是291度，到了夏季6至9月，因為氣溫上升導致每月用電量增加至434度，電費為1061元。相較於非夏月期間用電量明顯高出49％(143度)，也因而每月電費平均增加約506元，其中382元(75％)來自用電量增加，因夏月電價調整而增加電費僅124元。

台電強調，每個月用電120度以上(一期兩個月用電240度)才會受夏月電價影響，根據台電統計，全國372萬戶民眾每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，即完全不受夏月電價影響，另有超過500萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價期間每度受影響幅度為0.28元，而每月用電超過1000度的用戶受影響較大，約佔整體用戶比例2.6％。

台電指出，台灣能源超過98％來自進口，每一度電都很寶貴。今年在極端氣候下，台灣在5月份就迎來酷熱高溫，本（5）月27日即創下3802萬瓩紀錄，刷新歷史用電新高。台電除持續努力確保穩定供電，也期盼全民共同節電。

(旺報 )