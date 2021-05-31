【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南市政府觀光旅遊局為了讓民眾在防疫期間，能以外帶外送方式購買安心美味的美食佳餚，邀集逾200家安心餐廳業者推出各式外帶外送限定美食餐盒，與外送平台合作外，有些業者亦結合多元計程車配送服務拓展多元通路，讓防疫宅在家的民眾也可以透過外帶外送在家享受台南美食。

▲東悅坊港式飲茶台南店主廚特製美味便當。 圖：東悅坊港式飲茶台南店╱提供

臺南市長黃偉哲表示，防疫期間為了讓大家吃得安心，觀旅局邀集逾200家台南美食業者簽署「安心宣言」，共同宣示強化環境防疫管理作為、提供各項貼心服務，在各方面做到「防疫安心、服務貼心、味道甜心」三心一體。

▲府城食府正宗台南料理-名廚飽胃戰便當。 圖：府城食府正宗台南料理╱提供

惟近日因新冠肺炎疫情影響，為維護民眾健康，餐飲業只限外帶及外送，面對疫情，安心餐廳業者配合政府防疫政策，推出各式外帶外送限定美食餐盒，餐飲業者除了與外送平台合作外，同時也與計程車業者異業結合，使用計程車配送，在這個防疫非常時期，民眾請減少出門，防疫宅在家，歡迎訂購台南美食到家享用，用美食療癒身心。

▲東大門韓國烤肉料理外帶外送便當。 圖：東大門韓國烤肉料理╱提供

▲夏都城旅安平館-外帶星級餐盒。 圖：台南夏都城旅安平館╱提供

「安心宣言」的內容包括「防疫安心、服務貼心、味道甜心」三大部分，「防疫安心」包括：落實員工健康管理制度，員工勤洗手，工作時配戴口罩，常接觸處每日定時消毒至少三次，入口量測體溫。「服務貼心」包括：提供外送、外帶服務，提供民眾充分的洗手設備，推出餐點多樣選擇與優惠活動，於入口或明顯處，宣導用餐衛生守則。

「味道甜心」包括：強調健康、營養均衡之料理，善用在地當季新鮮食材，維持食材之衛生與安全，堅守料理精神與料理品質等共12項作為；「安心宣言」是台南美食業者對安心餐飲的承諾，從食材到廚房，餐桌到消費者口中，每一個環節都經過嚴格把關，讓民眾都能吃得安心、健康。

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(中時新聞網)