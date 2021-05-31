年約40多歲男子身穿灰色上衣今（31日）上午9時許，獨自進入新北市新店區中正路達美樂披薩店，他辯稱與店長有行車糾紛要找店長理論，隨後拿出預藏的刀械恐嚇，搶劫店內約25萬元現金，男子得手後搭計程車逃離，警方已調閱監視器擴大偵辦中。
據悉，男子步入店內後揚言要找店長，王姓女店長上前詢問，男子竟關上店門並亮出刀械恐嚇，強盜店內約25萬元現金，男子得手後還自備抹布將店內及門把等指紋擦拭掉，隨後搭乘計程車逃離。新店警分局獲報已組成專案小組，沿途調閱監視器追緝。
(中時 )
年約40多歲男子身穿灰色上衣今（31日）上午9時許，獨自進入新北市新店區中正路達美樂披薩店，他辯稱與店長有行車糾紛要找店長理論，隨後拿出預藏的刀械恐嚇，搶劫店內約25萬元現金，男子得手後搭計程車逃離，警方已調閱監視器擴大偵辦中。
據悉，男子步入店內後揚言要找店長，王姓女店長上前詢問，男子竟關上店門並亮出刀械恐嚇，強盜店內約25萬元現金，男子得手後還自備抹布將店內及門把等指紋擦拭掉，隨後搭乘計程車逃離。新店警分局獲報已組成專案小組，沿途調閱監視器追緝。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。