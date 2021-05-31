年約40多歲男子身穿灰色上衣今（31日）上午9時許，獨自進入新北市新店區中正路達美樂披薩店，他辯稱與店長有行車糾紛要找店長理論，隨後拿出預藏的刀械恐嚇，搶劫店內約25萬元現金，男子得手後搭計程車逃離，警方已調閱監視器擴大偵辦中。

據悉，男子步入店內後揚言要找店長，王姓女店長上前詢問，男子竟關上店門並亮出刀械恐嚇，強盜店內約25萬元現金，男子得手後還自備抹布將店內及門把等指紋擦拭掉，隨後搭乘計程車逃離。新店警分局獲報已組成專案小組，沿途調閱監視器追緝。

趁防疫沒人潮 持刀搶匪闖新店達美樂搜刮25萬元(影片／葉書宏翻攝)

趁防疫沒人潮 持刀搶匪闖新店達美樂搜刮25萬元(影片／葉書宏翻攝)

(中時 )