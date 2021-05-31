新冠本土病例自5月中旬爆發後，慈濟基金會投入近10億元，啟動防疫暨紓困計畫，提供醫療類防疫物資予站在第一線的醫護與警消，同時照護25000戶弱勢家庭，提供一個月的生活所需物資，盼能同舟共濟，一同度過難關。
慈濟基金會執行長顏博文表示，去年1月下旬疫情爆發，慈濟隨即成立防疫指揮中心，動員全球志工協助各國採購相關防疫物資，慶幸台灣當時很安全，防疫成績做得很好，所需物資約有12項，而因應13縣市的第一線醫護與警消、被隔離者等，整年捐贈了近47萬件。
今年本土疫情主要從5月11日開始爆發，15日起，每天的確診案例更突破百例，慈濟基金會也開始準備相關物資，隨雙北和全台陸續進入三級警戒後，累計至5月30日，已贈送超過95萬7千多份的物資給需要的人。
由於疫情尚未明朗，慈濟基金會也提出「醫療防疫物資採購與捐贈」及「紓困計畫」2大防疫行動，針對醫療部分將採購500台製氧機、30台呼吸器、30座篩檢站、60萬快篩試劑、2萬件防護衣、8萬只N95口罩、15萬個防疫面罩等，提供給各縣市第一線的人員。
紓困部分則提供「急難救助金」、「安心生活箱」、「安心祝福包」、「生活物資卡」及提供偏鄉弱勢學生線上學習的相關設備。顏博文指出，這次疫情衝擊許多行業，基金會去年開始就成立紓困計畫，今年疫情較為嚴重，因此加強力道，提出5項計畫，目前也估計提供救助金予全台25000戶弱勢家庭，生活箱及祝福包主要為生活物資品，將分別贈送低收入戶者及隔離者，同時也會和全聯福利社合作，發放生活物資卡給需要的人，提供1個月份的採購採買物資。
顏博文說，新北市疫情較為嚴峻，基金會已先提供3000份一個月的生活物資給當地的低收入戶，由於進入三級警戒，動員志工相對困難，防疫物資的採購與打包都由職工承擔，因此目前會先已第一線防疫人員為主，尤其是警消人員，盼能作為中央補給的末端，補足缺少的防疫配備。
另外，慈濟基金會在全台有4間大型醫院、3間小型醫院，「各院目前已整備完成」，慈濟醫療法人執行長林俊龍說，針對衛福部要求醫學中心，專責病房將以「2人一室」為原則，且須達到全部急性一般病床總床數的10分之1，已準備完成，相關動線與人力安排也都已超前部署模擬完畢，而北病南送部分，目前已有200位平均分配到4間大型醫院裡頭接受治療，除了堅守崗位，只要其他醫療院所有需要幫忙的地方，慈濟都會盡全力協助。
(中時 )
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