慈濟基金會執行長顏博文說明基金會提供的物資量與未來配給的計畫。（王志偉攝）

針對衛福部要求醫學中心，專責病房將以「2人一室」為原則，且須達到全部急性一般病床總床數的10分之1，慈濟醫療法人執行長林俊龍說，慈濟皆已準備完成。（王志偉攝）

慈濟基金會的職工們努力地打包物資，盼能盡快提供給需要的人。（王志偉攝）

「安心生活箱」與「安心祝福包」內含有許多生活物資，慈濟基金會也將分別贈送給低收入戶者及隔離者。（王志偉攝）

新冠本土病例自5月中旬爆發後，慈濟基金會投入近10億元，啟動防疫暨紓困計畫，提供醫療類防疫物資予站在第一線的醫護與警消，同時照護25000戶弱勢家庭，提供一個月的生活所需物資，盼能同舟共濟，一同度過難關。

慈濟基金會執行長顏博文表示，去年1月下旬疫情爆發，慈濟隨即成立防疫指揮中心，動員全球志工協助各國採購相關防疫物資，慶幸台灣當時很安全，防疫成績做得很好，所需物資約有12項，而因應13縣市的第一線醫護與警消、被隔離者等，整年捐贈了近47萬件。

今年本土疫情主要從5月11日開始爆發，15日起，每天的確診案例更突破百例，慈濟基金會也開始準備相關物資，隨雙北和全台陸續進入三級警戒後，累計至5月30日，已贈送超過95萬7千多份的物資給需要的人。

由於疫情尚未明朗，慈濟基金會也提出「醫療防疫物資採購與捐贈」及「紓困計畫」2大防疫行動，針對醫療部分將採購500台製氧機、30台呼吸器、30座篩檢站、60萬快篩試劑、2萬件防護衣、8萬只N95口罩、15萬個防疫面罩等，提供給各縣市第一線的人員。

紓困部分則提供「急難救助金」、「安心生活箱」、「安心祝福包」、「生活物資卡」及提供偏鄉弱勢學生線上學習的相關設備。顏博文指出，這次疫情衝擊許多行業，基金會去年開始就成立紓困計畫，今年疫情較為嚴重，因此加強力道，提出5項計畫，目前也估計提供救助金予全台25000戶弱勢家庭，生活箱及祝福包主要為生活物資品，將分別贈送低收入戶者及隔離者，同時也會和全聯福利社合作，發放生活物資卡給需要的人，提供1個月份的採購採買物資。

顏博文說，新北市疫情較為嚴峻，基金會已先提供3000份一個月的生活物資給當地的低收入戶，由於進入三級警戒，動員志工相對困難，防疫物資的採購與打包都由職工承擔，因此目前會先已第一線防疫人員為主，尤其是警消人員，盼能作為中央補給的末端，補足缺少的防疫配備。

另外，慈濟基金會在全台有4間大型醫院、3間小型醫院，「各院目前已整備完成」，慈濟醫療法人執行長林俊龍說，針對衛福部要求醫學中心，專責病房將以「2人一室」為原則，且須達到全部急性一般病床總床數的10分之1，已準備完成，相關動線與人力安排也都已超前部署模擬完畢，而北病南送部分，目前已有200位平均分配到4間大型醫院裡頭接受治療，除了堅守崗位，只要其他醫療院所有需要幫忙的地方，慈濟都會盡全力協助。

(中時 )