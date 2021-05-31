監察院今天公布最新一期廉政專刊，以雲林縣長張麗善存款最多，有2955.1萬元，但與上次申報相較，少了2300多萬元。花蓮縣長徐榛蔚則是債務最多，高達5989.3萬元，主要是購置台北市大安區房屋給子女的房貸，不過徐榛蔚還款能力頗佳，1年多來還了434萬元，存款也增加123萬元。

根據廉政專刊今天公布的各縣市長財產狀況，新竹市長林智堅，申報兩筆位於竹南的土地，夫妻兩人擁有三輛車，存款243.3萬元，與上次申報時相較，增加91.3萬元，另有保單6筆。林智堅上次曾申報新竹第一信用合作社股金等其他財產383萬餘元，不過之後已更正刪除。

屏東縣長潘孟安申報一筆土地一筆建物，都位於屏東車城，存款758萬元，4張保單；新竹縣長楊文科信託三筆土地，兩筆建物都位於新竹市，存款1675.7萬元，連同信託部分有價證券共計454.7萬元；南投縣長林明溱申報二筆土地一筆建物，都位於集集，另信託21筆集集和台中土地，以及位於台中市的一筆建物，存款672.8萬元，有價證券7330元，以及台灣銀行受託信託財產專戶4萬3703元。

嘉義市長黃敏惠有土地一筆，建物四筆，位於台北市士林區，存款202.4萬元，債務1449.1萬元，是以丈夫蔡宗佑名義向銀行借入的周轉金及購置不動產貸款。

雲林縣長張麗善申報位於虎尾的三筆土地一筆建物，另外信託八筆土地、五筆建物分別位於虎尾、嘉義太保和台北士林，存款2955.1萬元，債務695.8萬都在丈夫張永成名下，分別是在107年借的周轉金，以及106年購置農業用地貸款，張永成另投資政衛醫院管理顧問有限公司100萬元。相較於上次的申報，張麗善存款少了2333.9萬元，不過債務也減少630萬元。

台東縣長饒慶鈴有一筆土地兩筆建物，位於新北市中和區，還信託兩筆土地三筆建物，現金387.8萬元，與上次相比少了62萬元，存款685萬元也比上次申報少了307萬元，另信託國內上市櫃股票129.3萬元。上次申報有一筆130萬元股權轉讓的債權，此次申報時已無。

雖然現金和存款都減少，不過饒慶鈴的債務從上次申報時的3686.8萬元，減少到2970.4萬，少了716.4萬元，顯然是拿來還掉貸款。

她也在申報時附註，103年新北市中和區興南段房地1210萬元，貸款605萬元，109年12月21日止已還貸款504萬元，剩貸款100.9萬元；台北市中正區南海段房地5318.3萬元，97年3月1日貸款4000萬元，109年12月21日止已還貸款1285萬元，剩貸款2715萬元；台東市新生段總額1133萬元，98年2月1日貸款700萬元，已還545.4萬元，剩貸款154.5萬元。

花蓮縣長徐榛蔚申報兩筆土地及一筆建物，位於花蓮吉安鄉，另信託位於台北市大安區的兩筆土地及一筆建物，分別在103年2月和107年4月移轉登記給子女。

徐榛蔚夫婦存款有713.8萬元，與上次存款590.5萬元相較，多了123萬元，另有有價證券2萬9850元、台灣銀行受託信託財產專戶3萬9648元及11張保單。

徐榛蔚還有高達5989.3萬元的債務，主要是購屋房貸，和富邦人壽及國泰人壽兩筆保單墊繳，不過相較於上次申報的債務6423萬元，已減少434萬元。另外信託國內上市櫃股票187萬元，比上次申報的184萬元增加3萬元。

(中時 )