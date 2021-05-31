民進黨網路社群中心主任范綱皓因指稱，AZ、Moderna、BNT疫苗都處「三期未正式完成」階段，便獲得緊急授權許可，開始施打，引發批評，並遭大批網友檢舉，調查局已受理依法偵處。資深媒體人黃暐瀚質疑，誰幫范綱皓做了那張圖？如果是個人，民進黨中央應該出來澄清、切割；但如果這是黨中央一條鞭，整個民進黨都應該為錯誤訊息跟全民道歉。

黃暐瀚今（31）日在臉書提到，范綱皓週六晚間（29日）在臉書貼出一篇PO文，指稱世界三大疫苗BNT、AZ跟Moderna，都是做完二期臨床實驗之後，就取得各國的EUA緊急授權，上路施打，與台灣的高端、聯亞一樣。

范綱皓在臉書貼出全球及國產疫苗比較，遭疑訊息有誤。（圖／摘自范綱皓臉書）

黃暐瀚直言，沒常識也要看電視，所謂疫苗研發四期過程，包含「前臨床（動物）、一期臨床（人體，先求不傷身體）、二期臨床（人體，求疫苗效果）、三期臨床（人體，需在高感染地區採對照組盲測）」，因台灣不是疫情嚴重的地區，根本「不可能」進行三期臨床人體試驗，所以高端與聯亞，無法在三期試驗完成（至少三萬份取樣）之前，拿到國際的認證。

黃暐瀚強調，他支持研發國產疫苗，花錢扶植都願意，且等七月、八月，高端及聯亞真的開始開放施打後，自己也願意去施打，但「發展國產疫苗」與「繼續積極買進國際疫苗」是兩條平行線，根本完全沒有衝突，他不解，為什麼要用「抹黑、抹爛」國際疫苗，來證明國產疫苗也很棒呢？

黃暐瀚今在廣播節目談疫苗議題。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

至於日前15萬劑的莫德納終於抵台，有網友問民進黨發言人顏若芳，為什麼到這麼少？她居然回答：「因為一次到太多，會消化不掉」。這讓黃暐瀚直呼，「聽完暈倒」，並指出去年台灣打流疫苗，施打第一天就打了40萬劑，發言人卻說來太多會打不完，到底是誰跟妳說的？

此外，疫苗不來，疫情問題難解，黃暐瀚說，現在全台灣2350萬人的不便、焦慮、恐慌，都得依靠全民普遍施打「安全有效的疫苗」之後，才能獲得解決，誰說疫苗不重要呢？

上周日本政府釋出，有意把「不施打」的1.2億AZ疫苗，轉讓給台灣的訊息，立委在質詢時問陳時中部長，有沒有要積極爭取？陳時中回答，「若要進來要早啦，晚就沒意思了，如果是在空窗期進來，我們歡迎，因為這段時間（我國疫苗取得）有一點小縫隙，之後我們也不要了。」

黃暐瀚質疑，「部長，您在說什麼？什麼叫晚了就沒意思了？什麼叫之後就不要了？」即使國產的高端、聯亞兩款疫苗，真的可以在今年七、八月就開始讓國人施打，但高端跟聯亞初期不可能取得「國際認證」，打過高端、聯亞疫苗，也無法解除「國際邊境管制」，部長，您會不知道嗎？

(中時新聞網)