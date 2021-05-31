指揮中心對國產疫苗正式下訂單，由於利多已提前反應，疫苗廠高端疫苗(6547)今日持平開出後20分鐘左右被打至跌停350.5元鎖住，影響疫苗原液代工的台康(6589)、傳出充填部分有機會提供服務的台耀(4746)都被打落跌停，隨後雖然打開，但跌幅都在8%以上。

台灣新冠疫情升溫後，蔡英文總統早前宣布7月底國人將可打到國產疫苗，帶動相關個股狂飆，股價紛紛刷新歷史新高，累積不少獲利回吐賣壓，今日台股雖然大漲200餘點，但疫苗概念股賣壓反倒是蜂擁而出，紛紛被打落跌停。

高端疫苗COVID-19疫苗的二期臨床試驗接近尾聲，預計6月將申請緊急使用授權(EUA)，也同步生產疫苗，目前成品、原料將可供應500萬劑，部分成品疫苗已在檢驗中。

台康生技則是幫高端代工疫苗原液的，今年曾經指出，目前供應高端新冠疫苗的原液產能沒有問題，今年至少可以提供給高端生產500萬劑的原液。

台耀近2、3年大量資本支出投入新針劑廠，市場認為有機會拿到新冠疫苗的充填業務，股價短線飆漲，不過，需要留意針劑廠是否有通過認證。台耀持有台康接近8%，受惠台康首季股價大漲，台耀認列台康的收益就貢獻1個股本，第2季目前台康漲勢持續，台耀有機會再認列收益。

(時報資訊)