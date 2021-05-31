面板報價持續上漲，面板大廠進入歲修，將使得面板第3季供需緊繃，加上梅雨季缺水問題稍微解渴，資金重回電子股，面板股今天回神，友達、彩晶盤中攻上漲停。

5月面板報價持續上揚，其中，電視面板價格連續12個月上漲，漲幅3.0％～3.5％，相較3月、4月的4.9％～8.5％及3.9％～10.4％有所收斂。5月IT面板價格連續16個月上漲，漲幅2.6％～7.2％，與4月3.3％～7.5％相當；此外，Monitor應用產品在2020年幾乎表現持平，2021年Monitor部分尺寸單月漲幅達5％以上，漲幅相當明顯。

而原本第1季進行歲修的面板供應鏈因訂單需求強勁而將歲修時點延後，除第2季展開歲修的玻璃基板大廠康寧及友達外，京東方亦宣布將展開為期一季的歲修，以確保產能長期運行的穩定性，預期其他面板大廠會接連展開歲修的行動，並影響全球面板供給約3～5％，第3季面板供需仍處於較為緊繃的狀態。

三星顯示器考慮將大尺寸LCD面板生產線結束時間點延長到2022年底，主要其最大客戶即為集團內的三星電視事業，因全球面板供貨緊缺而難以取得足額面板供應，以達到集團獲利最佳化的目標。在國際面板大廠皆樂觀看待現行面板產業趨勢，國內面板廠營運短期沒有看淡理由。

(時報資訊)