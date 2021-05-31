世芯-KY(3661)隨著7奈米貢獻比重增加，今年營運儘管少了飛騰貢獻仍將可望有營收、獲利2成的成長表現，世芯-KY今早盤中即攻上漲停583元鎖住，法人也樂觀預估，世芯-KY今年每股獲利上看逾15元，挑戰歷史新高。

世芯-KY儘管第二季少了天津飛騰貢獻，但第二季、全年營運依舊不淡，因天津飛騰停止出貨後，今年世芯的NRE佔營收比重將略升至45%，但隨著7奈米貢獻比重增加，持續看好今年營收、獲利維持2成的成長幅度。

大陸持續力拚CPU自製化，世芯-KY今年除了位於大陸的第二大客戶7奈米高效能運算HPC CPU量產外，還有另一款7奈米HPC CPU將於下半年進入Tape out(將layout好的IC案子，送至晶圓廠做成晶片)。另外，美國AI客戶7奈米AI晶片一款於本季量產，第二款預計在第四季量產，第三款於2022年量產，未來7奈米以下節點佔世芯-KY營收比重將持續成長，將扮演營收貢獻主力。

大陸為世芯-KY最大市場，但世芯-KY也積極拓展市場、降低單一風險，大陸營收首季比重達83％，世芯-KY預期未來北美、中東客戶的營收比重將逐步上升，可分散單一地區營收比重過高風險。

世芯-KY正積極申請飛騰的通用CPU的ECCN代碼(出口管制分類編號)，如果產品可以取的ECCN代碼，預估最快下半年有機會恢復出貨。法人也樂觀預估，世芯-KY今年每股獲利上看逾15元，挑戰歷史新高。

(時報資訊)