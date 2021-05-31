台灣疫情拉緊報，前線的醫護人員負擔沉重，醫療器材商雃博(4106)董事長李永川表示，公司Pro-care Optima Prone氣墊床可減輕照護俯臥通氣治療患者負擔，有助緩解目前醫護人數緊繃的困境，今日捐贈輔仁大學附設醫院6床台灣自主研發的俯臥位ARDS治療氣墊床Pro-care Optima Prone，提供輔大醫院目前收治的COVID-19重症患者使用。

據了解，COVID-19主要的併發症之一為急性呼吸窘迫症候群(ARDS)，對病患生命具相當程度威脅性，根據美國醫學協會出版的《美國醫學會雜誌》的統計出現COVID-19中度或重度症狀而需要住院的人當中，超過40%的患者出現ARDS的症狀，而所有ARDS確診病患裡，有50%的人不幸死亡。俯臥通氣(Prone ventilation)治療為目前ARDS的主流治療方式之一，藉由患者每天12~16小時俯臥，肺部將血液灌往通氣較佳的肺泡，協助血液含氧量上升。

今日捐贈輔仁大學附設醫院6床台灣自主研發的俯臥位ARDS治療氣墊床Pro-care Optima Prone，提供輔大醫院目前收治的COVID-19重症患者使用，不僅可協助重症患者進行俯臥通氣治療，增加氧合、降低壓瘡風險，更減輕護理人員照護患者的負擔。輔大醫院院長王水深表示，COVID-19重症病人有些因體重較高，需要更多的護理人員進行照護，相信此新款氣墊床有助於緩解目前醫護人數緊繃的困境。

由於長時間俯臥容易造成身體正面產生壓瘡，需要大量護理人力進行照護，包含5位護理人員協助翻身及每2小時由3位護理人員進行翻面，雖然有助於病人康復，但國內願意採用此治療方式的醫療院所有限，特別是針對新興傳染性疾病的病人。輔大醫院重症醫學科主任劉偉倫表示，藉由俯臥位氣墊床的輔助，輔大針對COVID-19 重症ARDS病人採行俯臥通氣治療時會更方便可行，提高病人存活率，也減輕醫護人員的負擔與壓力。

雃博董事長李永川表示， Pro-care Optima Prone氣墊床即是以減輕照護俯臥通氣治療患者負擔為產品開發核心理念。藉由模擬傳統人力抬肩設計，護理人員得以單人協助患者進行每2小時面部翻面作業，除了確保病患俯臥通氣治療時避免管路壓迫與滑脫的安全性，更有效降低患者俯臥壓瘡風險，並減輕護理人員照護負擔。

(時報資訊)