蘋果公布2020年度前200大全球供應鏈名單，散熱模組廠雙鴻(3324)及聲學元件廠康控-KY(4943)首次進入前200大，受此激勵，康控-KY盤中股價強攻漲停板，雙鴻也同步走高。

雙鴻及康控-KY早就是蘋果的供應商，但相較於其他蘋果供應商，散熱模組及聲學元件產值還是比較低，一直未能進入蘋果前200大供應商，不過，NB開始導入VC(均熱板)，且散熱產品應用愈來愈多，加上康控-KY成為直接供應商，讓兩家公司首度躋身為前200大供應商。

受惠於NB及電競顯卡等產品需求暢旺，雙鴻第1季稅後盈餘為2.96億元，年成長1.07倍，單季每股盈餘為3.39元，累計前4月合併營收為44.57億元，年成長36.04%。

儘管上游IC元件缺料問題導致第2季出貨受到影響，但雙鴻已陸續調漲價格，有助於公司未來營運表現。

康控-KY近幾年受到蘋果扶植第二供應商及佈局汽車、醫療、工業及半導體尚未發酵影響，營運陷入谷底，今年第1季因是傳統淡季，營運處於低檔，第1季合併稅後淨損為1.84億元，每股淨損為1.18元，累計前4月合併營收為12.44億元，年減23.74%。

康控-KY近兩年努力佈局車用，過去康控-KY車用產品以感測器機構件為主，主力客戶為德國博世集團，公司自去年開始朝向模組化產品，包括：電動馬達零件、自動啟停裝置等，並透過Tier 1客戶的一個產品切入美國電動車大廠，新產品預計第2季底開始量產，目前此產品有兩條產線，由於其他品牌車廠也對此產品有興趣，未來客戶也將推展到其他品牌車廠的電動車或一般車款，客戶已跟康控-KY討論增加訂單，康控-KY計畫下半年再增加1條產線因應客戶需求。

除原有客戶，康控-KY今年下半年也會增加另一個Tier 1客戶，供應與汽車馬達相關產品，預計2022年有業績貢獻。

去年第4季車用產品佔康控-KY營收比重拉升到17%，2020年全年佔比達13%，康控-KY預估，今年車用產品佔比可望達20%，去年車用毛利率約10%，在車用產品經濟規模逐步放大下，希望今年車用產品毛利率能拉升到15%到20%。

康控-KY努力已久的半導體相關新產品也將於今年下半年開始出貨，有助於公司未來營運。

(時報資訊)