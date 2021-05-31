美國總統拜登將提6兆美元預算案，預期帶動美國基礎建設需求。鍍鋅烤漆廠燁輝(2023)除了國內報價跟隨中鋼連續調高後，受惠美國鋼價飆高且需求提升，也有利於燁輝外銷美國的業績表現。

隨著中鋼6月內銷盤價連續第12個月上漲，燁輝國內報價也逐月上調。公司表示，目前訂單持續滿載，月產能約9.2萬噸，其中，內銷約佔3~3.2萬噸，其他為外銷，外銷當中，約2萬噸是銷售至美國。

據外電報導，美國總統拜登提出2022年會計年度的6兆美元預算計畫，部分將用於擴大基礎建設。法人認為，隨美國開始擴大基礎建設，用鋼需求增加，有助燁輝銷美續旺，另一方面，美國鋼價持續創高，以熱軋來說，每噸突破1780美元，燁輝外銷至美國的報價也已超過1000美元，在外銷美國鋼品量價俱揚下，燁輝外銷業績可期。

燁輝第一季營收186.9億元，季增14.75%、年增47.71%；毛利率上升至10.67%；另受惠處分土地業外收入5.47億元，稅後淨利達11.04億元，季增157.25%、年增452.27%，為歷史次高，EPS為0.58元。

展望第二季、第三季，法人看好燁輝漲價效應，加上接單滿載，產能維持高檔，整體毛利率可望優於第一季，並逐季成長。展望全年，燁輝可望受惠鋼市熱絡，法人推估，燁輝全年EPS可望較去年倍數成長，預估可突破2元，上看挑戰3元。

(時報資訊)