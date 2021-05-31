台中市政府分配1500劑給第1線基層警、消人員施打，後續將再加碼1300劑，執勤更有保障。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

日前中央分配給台中市的17500劑新冠肺炎疫苗，其中1500劑分配給第1線基層警、消人員施打，31日上午市警察、消防局，接獲市長盧秀燕指示，將再加碼1300劑疫苗，依序施打，警消士氣大振，員警開心地說，感謝市長體恤，讓第1線警察也能打得到，安心於警政及防疫的工作，守護市民安全。

台中市警察局表示，中央撥補疫苗由市府統籌分配，其中第1線外勤警察獲分配1000劑、消防救護人員500劑，分別在29日、31日2天於台中慈濟醫院、中國附醫進行施打。另市府還撥出1000劑疫苗，未來幾天進行施打。

太平警分局新平派出所副所長柯閔翔說，疫情嚴峻，警察第一時間協助配合各項防疫工作、守護市民安全，很感謝市長做警察的後盾，幫經第1線員警爭取施打疫苗的機會，執勤無後顧之憂，對於未來協助配合的各項防疫工作，更有信心完成。

台中市消防局長曾進財指出，這1波消防局分配到500劑疫苗，優先給第1線專責防疫救護人員施打，產生防護力，另外，市府還撥出300劑疫苗，將讓消防救護人員繼續施打，執勤更有保障。

(中時 )