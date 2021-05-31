台灣本土新冠肺炎疫情仍處高峰，指揮中心延長國內三級警戒至6月14日，全國各級學校同步延長停課時間，各行各業都遭受不同程度的衝擊。然而民眾需要通訊服務的硬需求仍在，傑昇通信統計自5/12至5/26疫情爆發後門市的銷售情況，以平板、Switch遊戲娛樂及AirPods Max耳機產品最熱賣，且銷量呈倍數成長，其次才是智慧型手機。

北台灣通訊連鎖門市─傑昇通信表示，國內本土疫情自5/12開始大規模爆發，疫情蔓延的半個月內，不少企業實施遠距上班，亦開始減少非必要性外出，民眾宅在家的時間增加，隨著疫情緊張而生活習慣改變，再次帶動宅經濟，以熱賣商品及銷售趨勢來看，受惠於居家上班及線上教學政策，平板商品在實體門市倍數成長，而遊戲類及視聽類商品銷量也有明顯提升。

三級警戒延長 通訊行熱銷產品大洗牌，AirPods Max（左）與任天堂的Switch電力加強版都是分熱賣。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信指出，熱銷商品前三名都是平板，顯見父母因應學校停課後，學童仍有線上居家學習的需求，因此門市買氣倍增，且以五千有找Lenovo Tab M8賣最好，不僅價格便宜，購買再送原廠皮套，其次才是三星的Galaxy Tab A7及蘋果iPad 10.2；而疫情居家太久就快要悶壞，任天堂的Switch電力加強版也在熱銷的前五名內。

比較特別的是去年底推出的AirPods Max頭戴式無線藍牙耳機，除了主動式降噪有絕佳的隔音封閉效果，耳罩使用透氣網孔搭配記憶軟墊，頭帶則採用通風透氣的網狀編織設計，能分散重量，減輕頭部的壓力，也能快速連接iPhone或iPad，上市後就有一定詢問度，而原價18,490元，傑昇通信門市售價15,990元就能入手，現省2,500元，已是市場上最便宜，因而熱賣。

此外，疫情下換機需求持續，不到七千元就能買到紅米Note 9T 5G手機，採用聯發科天璣800U處理器、48MP三鏡頭、5000mAh大電量，及台灣5G全頻，傑昇通信門市售價6,490元，幾乎跟4G入門機同價位；有6.8吋大螢幕、5000mAh續航電力強、4800萬像素主鏡頭四鏡相機的國產5G手機HTC U20 5G，傑昇通信降6千，門市最低入手價格只要12,990元，買再送HTC馬卡龍真無線藍牙耳機及原廠軍規保護殼（價值2,089元），對於想要大螢幕、大電量的民眾來說，是最好的選擇。

不畏疫情，於第一季全球銷售表現最亮眼的蘋果iPhone 12 Pro（128G），傑昇通信門市也有高達3,610元的折扣，只剩30,290元；疫情肆虐下的熱銷商品中，意外熱銷的4G手機則是vivo Y20，搭載6.51吋大螢幕、5000mAh大電量，並配備800萬畫素前鏡頭，後置1300萬畫素主鏡頭模組，也是每月熱銷榜上的常客，現在只要3,690元，值得還未有5G需求的民眾參考。

傑昇通信疫情期間熱銷機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

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