美股上周五小漲作收，加上本土疫情利空鈍化，台股今(31日)開高走高，指數收復萬七大關，盤中一度漲逾200點，終場加權指數以17068.43點作收，上漲197.57點，成交值5356億元，不過，接到政府採購訂單的高端疫苗股價反而被打到跌停板，相當引人側目。

台股今日開盤以16948.47點開出，上漲77點，大盤在鋼鐵、航運領軍下開高走高，盤中觸及17113點，漲逾200點，並重返萬七大關。

鋼鐵族群在中鋼漲約半根停板的帶動下，燁興、高興昌、第一銅、春源、春雨、中鴻盤中都亮燈漲停，電線電纜股的華榮、億泰也都攻上漲停板。

航運族群仍然是投資人最愛的熱門標的，長榮今日開高走高，終場收在98.6元，上漲2.2元，陽明則是開高走低，收盤下跌5.5元，收在102.5元，萬海收盤也下跌9.5元，收在145元，跌幅逾6%，不過，台驊投控、宅配通、嘉里大榮股價仍亮燈漲停。

疫情指揮中心發言人莊人祥證實，衛福部疾管署已在28日與高端、聯亞簽約，向這兩家國產疫苗廠各採購500萬劑疫苗，不過，股票上櫃公司高端股價今日開盤以平盤389元開出後，不但未受政府採購消息激勵，反而有利多出盡意味，9點25分即被打到跌停板350.5元，股價一路跌停鎖死，有逾4000多張賣單高掛。

(中時新聞網)