北彰化部分地區配合台中實施「供五停二」，因這波梅雨鋒面為中部集水區帶來水庫進帳，原定自明日起延長8小時的分區限水措施，暫緩延長，維持現行「供五停二」。（台水第11區處提供／謝瓊雲彰化傳真）

梅雨果然是及時雨，來得正是時候。北彰化原定明天6月1日起延長8小時的分區供水措施，暫緩實施，仍維持現行分區「供五停二」，台水公司強調水情仍然嚴峻，呼籲民眾共體時艱、持續節約用水。

梅雨滯留鋒面為中部帶來豐沛雨水，雨下了一整天，果然為水庫帶來正面效益，包括鯉魚潭水庫、德基水庫及石岡壩等集水區，累計平均降雨量均已達100毫米以上，德基水庫甚至一夜之間累積達到3公尺，水情稍有緩解。

台水第11區管理處表示，原定自明天起將「供五停二」延長8小時，提早2小時斷水、延後6小時復水的政策，全面暫緩實施，依舊維持現行限水措施；北彰化地區位處台中支援水量管線末端，也將持續提供68處臨時供水站及11輛水車，降低影響民眾限水期間的用水衝擊。

台水強調，持續快一年的旱象，首波梅雨鋒面帶來的降雨量，仍不足以解除分區供水限水措施，北彰化原供五停二措施持續進行。第11區處配合經濟部水利署政策，積極投入推動各項開源措施，包括開發烏溪伏流水、新鑿緊急抗旱井等，備用水源陸續到位，包括2口深井每天約提供0.6萬噸自來水，烏溪伏流水則每天約1.5萬噸，總計每天約供應2.1萬噸，搭配台中支援水量調配。

(中時 )