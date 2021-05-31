英特爾於台北國際電腦展（COMPUTEX 2021）為第11代Intel Core處理器產品線新增2名成員。新處理器結合英特爾與獨立軟體供應商（ISV）和原始設備製造商（OEM）的共同研發，為輕薄Windows筆記型電腦提供全球最佳處理器 ，更為英特爾持續於行動運算的領導地位。延續先前宣布與聯發科（MediaTek）和廣和通（Fibocom）的合作，英特爾也同時引薦為次世代PC體驗而生的首款Intel 5G解決方案5000。

英特爾公司副總裁暨筆記型電腦用戶平台事業部總經理Chris Walker表示，藉由這兩個新款內建Intel Iris Xe Graphics第11代Intel Core處理器的加入，我們將全球最佳輕薄Windows筆電處理器，以及使用體驗引領至更好的境界。更棒的是，我們清楚真實世界效能與連結性對於我們夥伴的重要性，同時人們每日均仰賴PC而生活，所以我們延續這個態勢推出我們首款針對PC的5G產品－Intel 5G解決方案5000，為市場提供更多平台功能與選擇。

全球廣泛傳播的疫情，驅動在家工作與上課的需求，並且已證明行動力、效能與連結性對於當代PC使用體驗的重要性。隨著全球開始著手整合工作、學習、休閒模式的下一階段，筆電運算的進步，更將支撐著人們如何使用及於何處使用裝置的演進。

第11代Intel Core處理器產品線持續提供輕薄筆電的效能、協作性、創意性、遊戲性以及娛樂性。如今第11代Intel Core處理器筆電提供業界首創，多款輕薄設計享有最高5GHz時脈；與競爭對手相較，最高多達25％的整體應用程式效能優勢；以Intel WiFi 6/6E（Gig+）的設計強化連網性；與競爭對手相較，經ISV最佳化可提供最高8倍快的轉碼效能及2倍快的視訊編輯時間；能夠讓新款流行遊戲如「Valheim」於1080p解析度下展示出令人印象深刻的效能表現，與競爭對手相較之下擁有最高達2.7倍的畫面速率。

直至歐美年末假期期間，預計推出超過60款基於Intel Core i7-1195G7或Intel Core i5-1155G7的設計，Acer、ASUS、Lenovo與MSI則將於今年暑假先行推出。至今年年底之前，預計推出接近250款基於第11代Intel Core U系列處理器的設計。

英特爾在推出第11代Intel Core處理器產品線，以及通過Intel Evo平台驗證設計上所取得的創新與領導地位，持續透過領先的儲存與連結性技術，作為提供精彩PC體驗的關鍵。

WiFi 6E為20年來對於消費者最為重要的WiFi更新，英特爾更早在2021年初即針對PC市場推出首款WiFi 6E解決方案。藉由新款第11代Intel Core設計，使用者將可以透過一流的Intel WiFi 6E（Gig+）產品，享有更好的Gigabit+速度、更低的延遲，並藉由新的6GHz頻段（若該國家/地區允許使用），以未受干擾的WiFi效能強化可靠性，繼續加速此產業領導力。

搭載第11代Intel Core處理器的平台結合近期發表的第2代Intel Optane Memory H20 with Solid State Storage（SSD），能夠從日常工作到管理大型媒體、遊戲檔案和應用程式，以全新的反應能力與大型儲存容量，加速存取使用者最常使用的檔案。配備Intel Optane Memory的SSD是市面上最快的，能夠讓使用者開啟Adobe Photoshop之類應用程式的速度快上49％。

英特爾持續推進超越純粹效能範疇的PC體驗，結合一系列關鍵平台技術與系統最佳化，通過Intel Evo平台驗證的筆電設計均為共同研發的工程結晶，確保非凡的回應性、絕佳電池續航力、立即喚醒和優秀的連結性。

時至今日，頂尖OEM已推出超過85款Intel Evo設計，包括Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、MSI以及Samsung，英特爾預計今年底之前還會驗證15個OEM業者超過100款設計。英特爾與超過150個生態系合作夥伴共同攜手，今年計畫投入超過5,000萬美金至Intel Evo生態系創新，創造更深一層的極致筆電運算體驗。

英特爾引薦其首款具備全球電信營運商認證的5G M.2解決方案。Intel 5G解決方案5000可於隨處提供相較Intel Gigabit LTE將近5倍的速度提升。英特爾為次世代PC體驗，就5G數據機解決方案的產品定義、開發、認證、支援與聯發科達成合作夥伴關係，並由廣和通提供5G M.2解決方案（FM350-GL）。

Acer、ASUS和HP預計為今年首波採用Intel 5G解決方案5000的OEM業者，讓搭載第11代Intel Core U系列與H系列處理器的筆記型電腦具備現代連結性。此一氣勢將延續至2022年並預計推出超過30款設計。

高速5G連結性與Intel WiFi 6/6E（Gig+）相互結合，於所有網路類型達成無縫體驗。隨著英特爾設下筆電運算新標竿，WiFi和5G將是支持未來所有連接性需求的主要支柱。Intel 5G解決方案5000建立於近期宣布的兩個生態系夥伴合作案，包括中國移動、HP和聯發科，以及DoCoMo和HP ，開啟全面連網PC的新世代。

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