南韓知名美妝Youtuber「黎明」（새벽），2019年被診斷出罹患淋巴癌第4期，不過為了鼓勵病友，即使她因為化療剪去秀髮，仍堅持拍片，正面清新的模樣，被譽爲「最美抗癌網紅」，但現卻傳出噩耗，經紀公司證實她30日已病逝，享年30歲。

據韓媒報導，黎明所屬經紀公司代表金恩夏(音譯)在IG發文，證實她病逝的消息，因為黎明不僅是公司旗下的藝人，更是有7年交情的老朋友，讓她難過表示，「我不知該怎麼形容這份悲傷和慌亂」，她也透露黎明雖經歷長久的抗癌生活，卻沒失去希望，她也不會忘記這一份勇氣與精神。

黎明本來是知名美妝Youtuber，頻道擁有超過64萬人訂閱，2019年被診斷罹患淋巴癌第4期，就開始長時間的抗癌生活，一直保持樂觀的她，即使病況加重，她也選擇隱瞞實情，就是怕讓治療中的癌友失去希望，所以影片都只呈現開朗的模樣。

據悉，黎明有一位交往5年多的男朋友，去年她也上綜藝節目《吃飯了嗎？姜鎬童的飯心》分享抗癌心得，她透露在抗癌的期間，一度非常辛苦，讓她想放棄治療，是男友哭著求她繼續「擔心醒來時失去妳」，她才決定繼續對抗病魔。

(中時新聞網)