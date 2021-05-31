臺灣文創推廣協會有鑑於具有設計性及客製化產品已成為商業主流，特舉辦2021兩岸青年創新創業設計大賽，讓青年朋友發揮興趣、透過比賽醞釀多元職業、多元技能，進一步創造多元收入，站在職場前端。本次設計大賽提供豐富獎項、最高獎金新臺幣10萬元，歡迎青年朋友發揮創意，發掘設計產業未來明日之星。
臺灣文創推廣協會表示，為培養文創人才、促進創新創業思維，提升商管旅遊、文創工藝、工業產品、電商設計的創作水準，特別舉辦本次設計競賽，歡迎青年們踴躍報名參加。
主辦單位指出，本次徵稿活動，分為文創設計和創新創業設計二大部分，邀稿參賽作品包括：(1)文創商品設計、產品設計(2)創新創業計劃書、電子商務模式計劃書、音樂創作品、創新軟件等。
徵稿時間從即日起至7月6日，採用網站線上投稿，初賽於7月15日舉辦、決賽於7月31號舉行。因應疫情將採用線上會議方式舉辦，透過線上PPT簡報進行。
主辦單位表示，本次活動透過網站在臺灣及大陸分別徵稿，有意願報名者可以至網站下載簡章，透過網站上傳稿件，以及查詢相關徵稿信息，歡迎青年朋友們踴躍投稿。
(中時 )
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