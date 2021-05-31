台股上周漲幅達3.49％，上市股票市值重回50兆元，外資也在集中市場持續買超，買超對象集中在金融股及航運股，賣超以面板股為調節為主。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超金額70.15億元，累計今年年初至5月28日止，外資累計賣超3,589.26億元。外資總持有股票市值為22兆8,037.28億元新台幣，占全體上市股票市值的44.21％，較5月21日的22兆745.86億元新台幣，增加7,291.42億元。

在個股部分，上周買超前三名以金融股為主，新光金(2888)、中信金(2891)分居買超第一、三大個股，張數分別為141,638張及55,429張，陽明(2609)買超87,028張排第二。

賣超方面，聯電(2303)賣超最多，上周總計75,412張，友達(2409)及群創(3481)分別賣超46,933張及45,755張，為賣超第二及第三大個股。

(時報資訊)