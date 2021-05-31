31日，根據馬來西亞法庭呈堂證供與相關當事人指控，美國輪胎製造商固特異 (Goodyear Tire and Rubber)在當地工廠除積欠外勞薪資外，還涉及強迫非法加班等不良事蹟。

根據馬來西亞勞工部官員說詞，固特異不僅亂扣薪水，超時工作，並且不讓外勞自由地使用自己護照。

其實在2020年，固特異就已經被當地政府罰過，原因是不合法的超時工作以及工資過低。一名前外勞也指出，在固特異工作後自己的護照就被亂扣押，直到八年以後才又拿回來。

路透社是第一個讓固特異涉及非法對待外籍勞工見報的媒體，目前有185位外勞也分別向當地法院在2019年提告兩宗，2020年一宗，有關固特異不遵守勞工協議一事。這些抗議外勞表示，大馬有參加工會的當地員工有拿到值班津貼，年度紅利與加薪等福利，但自己卻沒有。

2020年的時候，有兩起勞資爭議都是外籍勞工勝訴，大法法官認為即使是外勞也應與大馬本地勞工有相同權益。因此，固特異輪胎被勒令得支付工資，並遵守勞工集體協議。

另外，有些外勞每個月加班時間竟高達229小時，超過馬來西亞104小時上限合法規範的兩倍以上。

固特異大馬輪胎廠的外勞結構，主要來自尼泊爾，緬甸與印度等國。目前這些外勞也訴求固特異要支付約500萬令吉，約121萬美元積欠薪水。

目前，固特異輪胎被告的部分，不僅是未履行資方應盡義務，同時還可能涉及歧視這些外勞。

全球最大輪胎製造業者之一的美國固特異，在當地有三件勞資糾紛官司，因不服大馬高等法院對其中兩件的判決，預計7月26日會再上訴。至於第三起案件的判決，將在未來幾周內會有結果。

而固特異是以訴訟已進入司法程序為由拒絕評論，但根據2020年大馬法院裁決書，固特異曾表示，在馬來西亞的外籍勞工不適用勞工協議，因為不是工會成員。

但矛盾的是，有位工會代表曾作證表示，外勞也有資格加入並享有公司這些福利，就算不是工會成員也無妨。此外，大馬法院也判決，這些固特異外勞有權可以有跟本國勞工一樣待遇。

美國固特異輪胎在馬來西亞並非獨資，是由當地最大的基金管理業者，國民投資 (Permodalan Nasional Berhad)所共同持有。

馬來西亞勞工部門指出，2020年已指控固特異有9項違反勞動法行為，雖與上述三件訴訟案無關，但也是涉及超時勞動與亂扣薪資，並已罰鍰約一萬美元。

(時報資訊)