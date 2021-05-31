美國總統拜登將提6兆美元預算案，預期帶動美國基礎建設需求。大成鋼(2027)今年以來已受惠美國工業用鋼復甦，產品價格續揚，第二季營收可望再攀高，法人估公司全年營收挑戰新高，獲利也將來到高水準。

隨著美國疫情趨緩，工業用鋼復甦，加上美國祭出鋁板反傾銷稅加持，大成鋼第一季業績持續成長，第二季持續看增；全年來看，法人預估，大成鋼今年營收挑戰新高，EPS預估達3~4元，比去年的虧損明顯改善，並創下次高紀錄。僅次於2018年的5.83元。

大成鋼4月營收達85.04億元新高，年增127.45%；前4月營收295.26億元，年增47.96%。

大成鋼主要營收來源為不鏽鋼製品、鋁捲板，以及由子公司大國鋼負責的螺絲螺帽扣件三大事業。營收比重方面，不鏽鋼製品約佔4成、鋁捲板約佔3成、螺絲螺帽扣件佔約2成。另外，不鏽鋼及鋁價上揚，將助漲公司產品報價。

在不鏽鋼事業方面，大成鋼指出，今年隨美國疫情趨緩，且美國工業、營建復甦，預料需求較去年明顯回升。大成鋼為美國市場通路商，不鏽鋼品報價主要參考LME鎳價；5月以來，LME鎳價約在1.76萬美元，較去年同期成長約44%。

鋁捲板事業方面，美國今年起對18個國家課徵鋁捲板2.7%~352.71%的反傾銷稅，使得美國鋁捲板進口量大幅衰退，市場持續供不應求。LME鋁價是大成鋼報價參考指標之一；今年LME鋁價站上每噸2000美元，5月以來現貨價攀高至2430美元，較去年同期增約66%。

螺絲螺帽扣件事業部分，大國鋼看好螺絲螺帽、扣件及手套等銷量增溫，且產品報價也陸續調漲。

法人推估，大成鋼今年三大產品線，均呈現價、量齊揚，且受惠供不應求，毛利率明顯優於去年，估全年營收超過850億元，改寫新高紀錄，估全年EPS將超過3元，較去年由虧轉盈，並改寫歷史第二高紀錄。

受惠美國市場需求暢旺及價格上漲，大成鋼第一季獲利進一步增長，單季EPS為0.88元。

美國鋁捲板、不鏽鋼通路商大成鋼去年第四季成功轉盈，今年首季獲利進一步跳升；首季營收209.82億元；營業毛利率23.45%，稅後淨利14.32億元、季增逾1倍，比去年同期轉盈，EPS為0.88元。

大成鋼去年第四季轉盈，單季每股淨利約0.39元，使得全年虧損收斂，2020年每股淨損0.44元。

去年美國市場受疫情影響，大成鋼營收下滑，2020年營收592.34億元；去年下半年產品量價回穩上揚，全年本業仍有賺，營業淨利18.22億元；因業外虧損。全年淨損5.73億元，每股淨損0.44元。

(時報資訊)