台灣5月中旬疫情突然出現，並緊急進入三級戒備，民眾減少外出，全台民眾自主隔離。據四大房仲統計自家門市價量變化顯示，疫情的重災區域雙北市都大幅下降，目前雖然疫情有所舒緩，但預期在降為二級之前交易情形並不樂觀。

通常第二季是傳統房市交易旺季，4月自住、置產族群購屋需求仍強，買氣也延續至5月上旬，交易量表現與4月持平。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，始料未及的是5月中開始，國內疫情急轉直下，房仲業者紛紛自行升級防護，避免成為防疫破口，5月房市交易量以疫情重災區的雙北市量縮幅度最大，均超過三成，其餘五大都會區減少幅度在12%至27%間。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，受到疫情衝擊，全台民眾自主隔離的狀況下，買氣雪崩，等於提前宣布房地合一2.0的衝刺期結束，雖然疫情有所舒緩，但在降為二級之前交易狀況並不樂觀。

民眾的購屋行動雖有暫緩，但需求仍在，疫情所改變的是購屋族的消費模式而非需求，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，現階段房市短空長多，疫情過後需求回溫，交易量應該會在疫情後反彈。

房價短期內仍有支撐，中信房屋總經理張世宗表示，除非經濟面出現明顯下滑，房價才有可能出現鬆動。至於交易量層面，雖有線上看屋、VR環景等工具輔助與客戶的基本互動，不過仍無法取代真實看屋體驗，最終交易簽約仍然受限，因此在疫情紓緩前，交易量恐仍有衰減的可能。

(時報資訊)