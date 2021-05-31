Intel於（台北國際電腦展）COMPUTEX以「釋放創新（Innovation Unleashed）」為主題，內容談論全球疫情肆虐下，企業該有的永續意識，並與合作夥伴持續攜手推動數位轉型；英特爾透過IDM 2.0商業模式提高產能，並持續以5G及其開放式架構（Open Architecture）推動創新，英特爾同時在本次COMPUTEX開幕演講中推出新處理器及5G產品，強攻效能運算。

英特爾執行長Pat Gelsinger（基辛格）表示，英特爾於軟體、矽晶片與平台、封裝與製程擁有無可比擬的量產優勢，於雲端、連結性、AI、智慧邊緣等四大數位轉型力量投入創新，並強化各個生態系合作夥伴的產能。

英特爾過去4年間，將自身晶圓產能加倍，IDM模式可有效且動態地應付市場需求，英特爾投入超過200億美元提升亞利桑那州廠產能，以及新墨西哥廠的先進半導體製造技術，並將廠區擴展至美國其它地方與歐洲。

英特爾提出疫情因應科技計畫（PRTI, Intel Pandemic Response Technology Initiative）。

英特爾執行副總裁Michelle Johnston Holthaus表示，英特爾1年前發表PRTI，以自身技術強化健康照護、教育、經濟復甦，發展創新解決方案，投資技術以降低未來可能的危機，至今已參與170個組織內的230項專案。

ASUS、英特爾、VSee率先與台北市立聯合醫院合作，推進智慧行動醫療計畫，打造智慧醫療行動車用於台北市立聯合醫院和平院區。搭載英特爾處理器平台架構整合AES技術，保護病患隱私個資，搭配VSee的SaaS雲平台功能，可讓不同地區的醫師同時進行線上諮詢，病患家屬亦可參與看診過程，診療結束後，資料將自動上傳雲端，並可與醫院內部資訊系統整合，更即時便利。

英特爾資料平台事業群Xeon和記憶體事業部總經理Lisa Spelman表示，英特爾提供彈性化的資料中心平台，讓人工智慧無遠弗屆。Intel Xeon平台提供無與倫比的處理器、加速器、先進記憶體、軟體、解決方案，可增進50%效能、擴展記憶體頻寬、更快的I/O、更多PCIe通道，以及IntelR Software Guard Extensions所帶來的先進安全能力。

英特爾奧運計畫總經理Rick Echevarria指出，英特爾公司與奧林匹克運動會（Olympic Games）合作，將東京奧運視為一真實體驗的創新實驗室，並對運動賽事、賽事營運、運動員表現、主辦城市基礎建設等多個面向投入新技術。

其中，3D運動員追蹤技術（3DAT, 3D Athlete Tracking Technology）－結合3D攝影機、Intel Xeon處理器、Intel Optane Memory效能、以及網路技術加速能力，無須笨重的各式感應器即可建立運動員細質（fine-grain）骨骼動作分析。

(時報資訊)