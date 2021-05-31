為杜絕易聚集人潮的市場成為防疫破口，台中市推廣「市場分流運動」，台中市警第五分局東山派出所昨日下午至北屯區和福路上的傳統黃昏市場進行防疫宣導「分流採購、線上採購、1次買足、作伙宣導4大原則」，並自製大海報「嘴上無罩，死神大笑；嘴上有罩，病毒快跑」、「戴口罩」、「勿群聚」等俏皮宣導標語，提醒買菜民眾注意防疫。

東山派出所員警，前往北屯區和福路上的傳統黃昏市場進行防疫宣導，於市場出入口處透過自製宣導牌的方式，手持「嘴上無罩，死神大笑；嘴上有罩，病毒快跑」、「戴口罩」、「勿群聚」等俏皮宣導標語，大聲公提醒民眾注意防疫。

本土疫情升溫，避免傳統市場、人潮聚集成為防疫破口，台中市政府30日提出「市場分流運動」，推廣分流採購、線上採購、1次買足、作伙宣導4大原則，並依身分證字號尾數進行分流採購，單數於每周3、5、日、雙數於每周2、4、6分流採買，讓市民可以消費安心，又能兼顧到減少群聚及染疫風險。

台中市警第五分局長林沐弘建議，民眾1次買好足夠的量，減少外出次數，避免出入人多擁擠的場所，注意保持社交距離，買好就走切勿逗留，降低群聚染疫的風險，也請民眾多加協助宣傳「市場分流運動」，全民共同抗疫。

(中時 )