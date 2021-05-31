居家防疫三級警戒帶動電子書宅閱讀風氣，反映在富邦媒旗下momo電子書瀏覽量翻倍成長，商品成交率也較上月翻倍成長。

其中，居家防疫電子書十大熱銷榜，冠軍由商業理財類書籍《〔圖解〕最高勝率手機當沖》，提供忙碌上班族的手機當沖投資法；其次為《人脈複利：打造高價值連結》，研究37個產業上百位一流人才，提供人脈建立的策略思維；排行第三的是文學小說類《暮光之城系列珍藏版套書》，融合浪漫、驚險與神祕，占據國內外排行榜長達三年，並透過電影吸引許多讀者。

居家防疫也提高自煮需求，透過飲食食療、生活風格類書籍學習健康飲食，也受消費者青睞。飲食食療類的《會開瓦斯就會煮〔續攤〕》拿下熱銷第四名，號稱廚房必備傳家書；熱銷第七名的《一日三餐減醣料理》，可學習一日三餐限醣家常菜，養成不嗜醣的易瘦體質；生活風格類的《終生瘦用211全平衡瘦身法》獲熱銷第五，前衛生署副署長宋晏仁醫師親身實證，透過「211全平衡瘦身法」甩肉20公斤。

心理勵志電子書拿下熱銷第八～第十名，顯示許多人宅居培養堅強樂觀的心理對抗煩悶生活，包含《不被認同才與眾不同》由Youtuber Alizabeth娘娘分享愛自己、愛土地的生活哲學；《薩提爾的自我覺察練習》由企業教練陳茂雄引用薩提爾模式的理論與應用，教讀者自我覺察，引導去除內在盲點；還有《立下界限》由療癒心理專家蘇絢慧透過40篇心理箴言打破怪罪自己的慣性，回復內心的平靜。

為鼓勵消費者防疫期間持續堅守在家，momo集結近2萬本mybook優惠52折起，下單指定商品加碼抽三星藍芽耳機。

(工商 )