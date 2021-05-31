印度第一艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）

中方海軍正迅速擴張航母艦隊，除了已有兩艘服役外，起碼還有1艘在建。雖然他們仍算是新手，在航母上的經驗遠不如印度，但「遼寧」艦服役已超過8年，操作航母的經驗也與日俱增。

《海軍新聞》（Naval News）網5月30日指出，中國的區域對手印度雖在艦載航空上有遠比中方悠久的傳統，但航母卻比較少，也比較小。然而，分析認為，印度第一艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）卻能讓它維持競爭力。

「維克蘭特」號可望很快就能展開海試，當它加入印度的航母艦隊時，將成為新德里對抗中方日益強大海上軍力的關鍵。自從1957年來，印度成為繼法、美之後，第三個擁有固定翼航母艦載機的國家。而無論對印度海軍，或是本土造船業來說，新航母都象徵著更上一層樓。相對的，中方海軍不到10年前才開始操作航母。分析認為，大家雖不該低估這段期間內所學到的教訓，但中方距離徹底發揮航母潛力，還是有好些年。

#IndianNavy’s First Indigenous Aircraft Carrier Vikrant Catching Up To #China



The Indian Navy’s first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant, is expected to start sea trials soon. She'll be India’s 2nd carrier joining the Russian built INS Vikramaditya.https://t.co/D5RuukN6nU — Indo-Pacific News - Watching the CCP-China Threat (@IndoPac_Info) May 30, 2021

不過，分析也指出，中方第3艘航母正在上海打造，就尺寸來說，幾乎和美國海軍的福特級超級航母不相上下。如今解放軍航母要徹底發揮戰力，已經不是能不能，而是甚麼時候的問題。而印度的「維克蘭特」號約4.5萬噸，大概是解放軍現有排水量6.5萬噸航母的67%。但分析指出，它的整體戰力可與中方的「遼寧」與「山東」艦兩艘航母相匹敵，而飛行甲板約占了85%。

「維克蘭特」號和中方航母一樣，都是「公開來源情報」（OSINT）分析家密切關注的對象。分析指出，雖然中印航母的建造期重疊，但就許多方面來說，印度航母在設計上卻新了1代。「維克蘭特」的設計是從1999年開始，而中方航母的設計卻源自1970年代的蘇聯技術。

此外，「維克蘭特」號已在2013年8月下水，並在柯枝（Kochi）港進行艤裝。分析認為，解放軍的前兩艘航母其實是蘇聯時代設計的庫茲涅佐夫海軍上將級（Admiral Kuznetsov class）航母。事實上，「遼寧」艦早在1985年時就開建，1998年由烏克蘭賣給中國，經過修整後於2012年服役。至於解放軍號稱自製的第一艘航母「山東」艦，除了部分改裝外，整體仍延續了同樣的設計，並於2019年服役。

而中印航母間最顯著的差異，就是解放軍航母用的是傳統蒸汽渦輪機，而「維克蘭特」號用的則是較現代的燃氣渦輪機。至於在艦載機方面，中方主要用的是以蘇（Su）-33為基礎，利用逆向工程打造的殲-15與相關衍生型戰機。而它們所武裝的，是包括霹靂-12超視距飛彈等空對空飛彈，還有反艦與攻陸飛彈。

然而，分析指出，殲-15是大型戰機，印度則選擇了中型雙座米格（MiG）-29K艦載機。儘管戰機的大小不同，但艦上的航空聯隊規模卻差不多。如今印度海軍想要以更現代的戰機來取代米格-29K，而主要的對手是印度斯坦航空公司（HAL）打造的「雙引擎甲板式戰鬥機」（TEDBF）。

分析最後強調，儘管亞洲還有日韓等也都在發展航母，但印度最關注的，還是中方日益壯大的海上力量。雖然展望未來，印度不太可能擁有比解放軍更多的航母，但以兩艘航母的差距來說，這還是有辦法應付的。尤其是在爆發衝突時，北京不太可能把所有的航母都部署到印度洋，新德里在航母上投資，就能在這場競賽中維持強有力的地位。

(中時新聞網)