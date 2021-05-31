想要以搭配電信方案的方式購入華碩（ASUS）最新的ZenFone 8系列手機嗎？中華電信以及台灣大哥大分別宣佈了相關方案，有需求的消費者可進一步了解。

全新Zenfone 8搭載最新Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，採用5.9吋輕巧機身，可單手輕鬆操控，包括消光黑、簡約銀及輕巧白（此色限量發售）三款時尚外型，搭配120Hz AMOLED全螢幕，4,000 mAh超大電量。

【中華電信】

中華電信日前宣布華碩Zenfone 8將於6月1日於中華電信全台服務據點及網路門市正式開賣。獨賣華碩Zenfone 8 8+256GB款式，搭配精采5G購機方案月繳1,399元(30個月租期)，行動VIP客戶享最高折5,000元，專案優惠價只要1,990元即可輕鬆入手5G旗艦新機，6月30日前申辦再享購物金最高1,500元。防疫期間免出門，中華電網路門市即可申辦購機，手機免費宅配到府。

此外，Zenfone迷只要於上述期間至中華電信購買Zenfone 新機，並於華碩官網完成登錄，獨家再加碼抽100組Honeywell 控敏空氣清淨機(價值$4,990)。申辦ZenFone 8搭配精采5G購機方案，亦可同享中華電信5G客戶專屬的Hami Video 5G館，有VR Show、VR Sport、韓國The Show多視角、2021金唱片多視角、4K影視等精彩內容免費看的優惠。

中華電信華碩ZenFone 8系列綁約資費。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

【台灣大哥大】

台灣大哥大6月1日起獨家銷售華碩5G旗艦新機Zenfone 8 12GB+256GB規格版本，搭配5G購機方案，月付1,399元、綁約48個月，手機只要3,990元，VIP用戶續約最高折5,000元，再加碼送myVideo，以及MyMusic等影音服務，還有GeForce NOW雲端遊戲免費體驗。另外，8GB+128GB規格版本也同步上市。

Zenfone舊用戶6月購機，到華碩官網完成登錄，就送 3,000元郵政禮券，以及加碼抽空氣清淨機，限量100台。6月30日前到台灣大哥大全通路購機，並於7月15日前完成登錄，還可參加獨家抽獎，有機會獲得ROG Strix Go Type-C電競耳機(100名)。

台灣大哥大華碩ZenFone 8系列綁約資費。（台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真）

(科技)