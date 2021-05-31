網路不斷傳出中藥店老闆、老闆娘確診病逝。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市近日有不明人士在群組外傳，自來街某間中藥店老闆、老闆娘確診病逝，劉姓婦人看到訊息，也不斷轉傳給友人，資訊快速傳播，一夕之間，成為網路上話題，造成附近居民恐慌，但事實上詹老闆身體健朗，並未染疫，劉婦得知自己轉傳假消息，自責的從八堵搭車到中藥店向老闆下跪道歉。

疫情持續延燒，基隆傳出2起死亡案例，民眾人心惶惶，近日竟有不明人士在網路上廣泛傳播，確診死亡的2人分別是自來街某中藥店的詹姓老闆、老闆娘，他自稱親眼看見里長在中藥店外進行消毒，為證明訊息無誤更附上照片，讓許多人誤以為真，其中一名劉姓婦人在群組看到，也將訊息轉傳提醒周邊友人。

但詹姓老闆、老闆娘並未染疫，身體相當健康，期間也持續開店營業，得知有假消息後，氣憤的向里長反應，他說，這次假訊息不但生意受影響，周邊里民也不斷傳自來街封閉，甚至遠在中南部的親戚更致電詢問、關心。

詹姓老闆指出，沒有想到群組那麼厲害，訊息還一路傳到中南部，想向外界解釋又沒有頭緒，找不到根源，輾轉之下才找到劉姓婦人；劉婦得知自己勿轉假訊息後，自責的從八堵搭車到市區向老闆道歉，她說，自己沒有查證就散佈訊息，真的不應該，不斷鞠躬說「對不起」，更一度下跪道歉。

詹老闆看到婦人下跪，立即將她拉起，並表示，他知道這一切都是無心之過，也不想再追究，只是想向外界澄清，這個訊息並非屬實，是大家誤傳。

(中時 )