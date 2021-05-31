國民黨革實院長羅智強今天質疑，佛光山可以火速談妥50萬劑嬌生疫苗，只證明了一件事，從去年到現在，這個政府不是買不到國際的疫苗，而是根本不想買國際的疫苗，從宣稱去年底就可以進口國際認證的疫苗一路跳票到今天，根本是緩兵之計，政府就是要拖到台灣人民只有國產疫苗可以打。

羅智強說，本來這個政府在賭，到國產疫苗供貨前，國內都不會爆發疫情，他們拿台灣2300萬人的命在賭，但他們賭錯了，台灣因陳時中、鄭文燦在防疫旅館管理出包加上3＋11的錯誤政策，病毒長驅直入，台灣疫情爆發了，台灣人民驚覺沒有疫苗是一件要命的事。

羅智強表示，所以人民開始要求政府加速洽談疫苗，但這個政府一會扯中共打壓，一會黑BNT是大陸疫苗，總之，就是死也不肯買疫苗，直到佛光山扯破了政府的假面，人民發現原來連民間團體自洽疫苗，一個禮拜能買到的國際疫苗，就是政府搞了一年的將近十倍。

羅智強批評，最黑心的是，即便如此，這個政府還是狠心找藉口卡住捐贈的疫苗，最最黑心的是，這個政府還一不做二不休，乾脆來個生米煮成熟飯，宣布和國產疫苗簽約500萬劑，蔡英文和民進黨就是擺出一個強橫的姿態，台灣人民想要國際疫苗，「Over my dead body」，「親愛的台灣人民，我們到底選出了什麼樣的黑心政府，各位沒看出來嗎？」

(中時 )