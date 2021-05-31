中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福表示，目前，全球共有7條新冠疫苗研發技術路線，現共有272個候選疫苗，其中88個進入臨床試驗。大陸目前已有3款減毒疫苗、1款腺病毒載體疫苗獲附條件上市，1款重組蛋白疫苗獲批應急使用。

中國科學院30日在北京舉行第七期學術年會全體院士學術報告會，高福以《疾病防控與健康中國：向科學要答案》為題作報告。

高福說，不同的新冠肺炎疫情防控策略都表明，疫苗可能是最終的解決方案。目前，全球共有7條疫苗研發技術路線，分別是減毒苗、減毒活疫苗、重組蛋白疫苗、病毒載體疫苗、病毒樣顆粒疫苗以及核酸疫苗(包括DNA疫苗和RNA疫苗)。現在全球共有272個候選疫苗，其中88個進入臨床試驗。

在全球新冠疫苗研發中，大陸目前已有3款減毒疫苗、1款腺病毒載體疫苗獲附條件上市，1款重組蛋白疫苗獲批應急使用。這幾款疫苗均表現出良好的免疫原性和安全性。

高福介紹，他領導的研究團隊還篩選出兩株單克隆抗體CA1和CB6，能夠阻斷新冠病毒RBD蛋白與hACE2受體結合，有較強的中和活性，透過在非人靈長類動物模型中進行測試發現， CB6-LALA可以抑制新冠病毒的病毒滴度，並減少感染相關的肺損傷。這對病毒RBD蛋白表位的鑑定至關重要，將為開發疫苗提供有價值的資訊。同時，分離出的具有中和作用的單克隆抗體CB6可能是一種潛在的新冠肺炎治療藥物，目前中美均已進入臨床試驗。

高福指出，透過分享各國的抗疫經驗，確定有效的防控策略，可以幫助國際社會共同面對新冠的大流行。其團隊發現，查明和管理以及識別和隔離密切接觸者，是至關重要的遏制措施，對於大陸的防疫道路至關重要。雖然大陸現在本土傳播幾乎停止了，但必須繼續採取強有力的抑制措施，以防止與進口有關的病例重新在社區傳播。

大陸在武漢疫情得以控制之後，又出現黑龍江綏芬河、吉林舒蘭和北京、青島等多次小範圍的疫情。高福團隊透過基因組測序，對病毒進行溯源，發現多起疫情是由進口冷鏈產品通過國際海洋漁業貿易受到較高負荷的新冠病毒污染，新冠病毒可通過遠距離近距離接觸傳播給冷鏈裝卸或加工工人引起，並且在青島冷鏈產品外包裝上分離到了新冠病毒。

高福表示，在新冠肺炎疫情防控過程中，公眾需要了解相關科學資訊的需求非常強烈，透過比較淺顯的語言，將科學表述清楚，真正回應公眾需求，讓公眾能夠接受正確、準確的資訊，是廣大科學研究人員需要共同努力的方向。

(中時 )