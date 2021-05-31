南庄30日降下大雨，南庄田美堰進水滿水位，頭份竹南延長停水措施暫緩。（謝明俊攝）

苗栗30日全縣降下超過百釐米的雨量，讓縣內3大水庫都有不少進帳，水情暫獲緩解，旱災中央災害應變中心今31日上午宣布，苗栗地區水庫集水區累計平均降雨量均已達100毫米以上，原訂自6月1日起苗栗縣頭份竹南地區延長分區供水8小時等措施，暫緩實施。

依照水利署統計，30日的梅雨鋒面在栗永和山水庫集水區降雨效益約300萬噸、明德水庫約155萬噸、鯉魚潭則有1,250萬噸，由於苗栗永和山水庫集水區、明德水庫、臺中鯉魚潭降雨分別已超過1百釐米，根據旱災中央災害應變中心5月19日會議決議，苗栗地區的相關加強節水管控措施暫緩實施。

水利署說明，依中央氣象局研判，這波梅雨鋒面可望持續至6月1日，之後於6月5日還有另一波梅雨鋒面，但6月中旬以後偏乾，因此，各地區維持目前水情燈號，並滾動檢討審慎節水調度，因應後續降雨不確定，持續強化水情燈號黃燈以下地區的因應作為。如果能再下一場如同昨日的降雨，就有機會解除目前紅燈分區供水的區域，但降雨未到前，仍然需要珍惜水資源、小心謹慎因應。

(中時 )