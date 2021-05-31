新冠肺炎疫情升溫，本土病例持續增加，台灣外購疫苗預計6月進口，而國產疫苗則預計最快7月可供應接種，為因應大量疫苗施打，行政院長蘇貞昌已指示政委唐鳳，協助研究建立疫苗的施打系統，據悉，唐鳳目前已與有關單位整合相關系統，預計6月中旬推出「Covid-19公費疫苗接種預約平台」。

蘇貞昌今（31日）召開行政院疫情會議，會中指示行政院秘書長李孟諺，負責防疫相關行政協調整合作業，掌握並統合各部會防疫及醫療物資整備，包括緊急採買、調度撥用及後勤所需，都要整備到位。

蘇貞昌表示，待未來疫苗供給量增加，施打流程都要先做好妥善規劃，為考量民眾便利性，避免群聚感染，也請唐鳳加速完成「疫苗接種預約平台」系統設計及測試。據悉，唐鳳目前已與有關單位整合相關系統，預計6月中旬推出「Covid-19公費疫苗接種預約平台」。

此外，針對近日所傳出的各項疫情假消息，蘇貞昌指出，將請指揮中心每天將正確的數據及資訊，在網站上即時更新，讓民眾立即了解政府資訊。

(中時新聞網)