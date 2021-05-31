德國警方昨晚表示，愛爾蘭廉價航空公司瑞恩航空（Ryanair）一架客機緊急降落在首都柏林後，機上乘客已改搭另一架客機飛往波蘭。警方並未透露更多細節。

德國「畫報」（Bild）報導，在接獲炸彈威脅後，這架原定從愛爾蘭首都都柏林飛往波蘭克拉科夫（Krakow）的班機意外轉降德國柏林。

這架搭載160人的客機在昨晚8時過後不久抵達柏林布蘭登堡布朗德機場（Berlin Brandenburg Airport），在停機坪上一直停留到今天凌晨。

柏林警方發言人說，警方已完成安全檢查，「沒有發現任何危險」。

她對法新社說：「乘客將搭乘備用飛機繼續前往波蘭的旅程。」但她並未對相關警報提供更多資訊。

德國媒體報導，整架飛機都被清空，當局也對旅客行李進行搜查。

機場發言人告訴「畫報」：「瑞恩航空班機通報空中緊急情況後，立即獲得降落許可。」

警方發言人說：「這架飛機目前處於安全狀態。」

一週前，白俄羅斯當局迫使瑞恩航空一架途經白俄的客機轉降首都明斯克，逮捕機上異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。

去年7月，瑞恩航空一架從愛爾蘭飛往波蘭的航班受到炸彈威脅，緊急降落英國倫敦，經搜尋後，機上並未發現任何可疑物品。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思(示其)）1100531

(中央社)