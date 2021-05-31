民航局所屬機場篩檢站流程。（圖／指揮中心提供）

離島防堵中央慢半拍！昔硬拆金門快篩門 澎湖淪陷才回神

松山機場入口體溫監測儀監測搭機旅客體溫，杜絕疫情產生。(陳怡誠攝)

松山機場立榮地勤戴上護目鏡、口罩及手套防疫裝備替乘客辦理搭機手續，杜絕疫情產生。(陳怡誠攝)

自台東飛抵松山機場旅客戴護目片與口罩離開機場，杜絕疫情產生。(陳怡誠攝)

中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，因應國內近期持續出現本土COVID-19確診個案，為避免疫情散播及確保航空器防疫安全，指揮中心經評估後，將同意交通部民航局所屬台北松山、台中、嘉義、台南及高雄小港航空站設立篩檢站。旅客搭乘國內航線前往離島時，應於搭機前填寫「健康聲明書」，現場有症狀者不可搭機，且應配合病毒核酸檢測；若為過去14天內有症狀者，須現場配合接受抗原快篩檢驗且為陰性，始得搭機。經抗原快篩檢驗陽性的旅客，將由航空站安排搭乘防疫計乘車送至衛生單位指定防疫旅館或集中檢疫所。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥解釋，為確保離島維繫醫療量能，5座國內航線機場將設立篩檢站，第一，搭機民眾要填寫過去14天的健康聲明，如果現場民眾有疑似症狀會採取PCR檢測，並要求返家等待結果。

陳宗彥指出，填寫健康聲明部分，假如過去14天曾經有症狀會進行快篩，陽性會追加PCR檢測，會搭乘防疫計程車到集中檢疫所等待最後結果，過去14天沒有症狀才允許搭機。

指揮中心提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

(中時 )