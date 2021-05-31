《一拳超人：最強之男》繁中版充滿謎團的機械英雄「驅動騎士」專屬紫魂神秘商店特賣 6 月 1 日大舉開賣！

《一拳超人：最強之男》繁中版「海灘配對」主題活動即將精彩登場！

《一拳超人：最強之男》「怪人化喬擇 名門紳士」全新時裝團購活動 6 月 7 日熱情展開！

由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(31)日宣布，充滿謎團的機械英雄「驅動騎士」限時招募即將於 6 月 1 日神秘襲捲，限時登錄、招募回饋、角色試煉等眾多專屬活動也將熱血展開。更值得一提的是，官方團隊為驚艷各位英雄玩家，將於近期特別開啟驅動騎士專屬紫魂神秘商店特賣、幸運幣收集及抽牌活動。不僅如此，「海灘派對」主題活動、怪人化喬擇 名門紳士 時裝團購等強檔活動也將輪番上陣！眾多精彩活動盡在《一拳超人：最強之男》，想獲得強力戰將、稀有虛寶的英雄玩家們千萬別錯過此次活動！

《一拳超人：最強之男》充滿謎團的機械英雄「驅動騎士」精彩技能隆重揭曉！

驅動騎士，戴著單眼面罩的機械英雄，英雄協會認證S級排名第9名。驅動騎士以操作大型機械元件，重組並與身體做連結為主要攻擊方式，藉由轉換不同的形態來戰鬥，並可同時使用多於一種的形態戰鬥，稱為「戰術變形」，實力足以與龍級怪人一戰。

驅動騎士

聲優：上田燿司

系列：科技

陣營：英雄

定位：戰術變形、持續減傷、無消耗爆發

技能：

普攻：高壓雷光。對單體目標造成130%攻擊力傷害。

絕技：戰術變形 銀。對整排敵人3連擊造成120%攻擊力傷害，並使主目標陷入「力場」1回合(行動前受到160%攻擊力的持續傷害)。「銀」型態追加整排目標均攤的蓄力傷害(敵方受到「力場」傷害後可累計1層240%攻擊力的蓄力，最高3層，每層使隊伍減500點戰意)

被動：戰術變形。登場時為己方全體提供40%絕技免傷持續2回合，自身永久獲得50%非暴擊傷害免傷(減傷包括所有類型的傷害，該效果與「靈巧」僅生效一個)，開場降低自身90%速度。當敵方受到「力場」傷害後驅動騎士變形為「銀」型態。永久增加自身生命點。

《一拳超人：最強之男》繁中版充滿謎團的機械英雄「驅動騎士」精彩技能全新揭曉！

《一拳超人：最強之男》驅動騎士限時招募期間紀念活動情報初公開！

【活動1】限時登錄

活動時間：2021.05.31 05:00 - 2021.06.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得好康虛寶登入獎勵。

天數 獎勵內容

第1天 限時招募券x1

第2天 升星補給券x1

第3天 限時招募券x1

第4天 升星補給券x1

第5天 限時招募券x1

第6天 升星補給券x1

第7天 限時招募券x2

【活動2】驅動騎士限時招募

活動時間：2021.06.01 05:00 - 2021.06.08 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬驅動騎士。

【活動3】驅動騎士限時招募回饋

活動時間：2021.06.01 05:00 - 2021.06.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

抽卡次數 獎勵內容

10 英雄中級天賦包x20、英雄初級天賦包x20、金幣x5,000

30 高級科技徽章x15、徽章隨機箱x5、金幣x5,000

50 升星卡x2、專屬晶片x100、金幣x5,000

80 英雄核能x15、初級磁片隨機箱x20、金幣x5,000

120 英雄潛能晶片x8、中級磁片隨機箱x20、金幣x5,000

150 驅動騎士碎片x5、驅動騎士之魂x1、金幣x5,000

180 驅動騎士x1、驅動騎士之魂x2、金幣x5,000

【活動4】驅動騎士角色試煉

活動時間：2021.06.01 05:00 - 2021.06.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用驅動騎士完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

任務說明 獎勵內容

獲得驅動騎士 鑽石x30、大罐經驗飲料x50

驅動騎士界線突破達到紫色 專屬技能書隨機箱x20、大罐經驗飲料x50

驅動騎士限制解除達到3星 驅動騎士形象卡(永久)x1、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第1關 高級格鬥徽章x3、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第5關 金幣x50,000、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第10關 驅動騎士碎片x3、大罐經驗飲料x50

在角色試煉中使用驅動騎士上陣2次 擴展經驗卡x50、大罐經驗飲料x50

在角色試煉中使用驅動騎士上陣3次 驅動騎士碎片x3、大罐經驗飲料x50

【活動5】怪人化喬擇 名門紳士 時裝團購

活動時間：2021.06.07 05:00 - 2021.06.14 05:00

活動內容：玩家可於活動期間內使用時裝券購買團購「怪人化喬擇」最新時裝 名門紳士(每期團購僅可購買1次)，參與時裝團購的玩家在購買時裝後可獲得稀有獎勵1份，越早購買獎勵越豐厚。團購價格將隨活動時間逐漸降低，最低折扣4折。團購活動結束後，系統將統一計算達標門檻，根據最低折扣價格回饋相對應的鑽石獎勵。

團購折扣 回饋鑽石(不累計) 獎勵內容

原價 528時裝券 3170 「怪人化喬擇 名門紳士」時裝照片箱x20、「怪人化喬擇」碎片x5

8折 2110 「怪人化喬擇 名門紳士」時裝照片箱x15、「怪人化喬擇」碎片x2

6折 1060 「怪人化喬擇 名門紳士」時裝照片箱x10、「怪人化喬擇」碎片x1

4折 0 「怪人化喬擇 名門紳士」時裝照片箱x5、金幣x10,000

《一拳超人：最強之男》「怪人化喬擇 名門紳士」時裝團購活動 6 月 7 日熱情展開！

上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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(科技)